Come preparare il cotechino con le lenticchie

I l cotechino con le lenticchie è un piatto tipico del cenone di Capodanno. Viene servito per augurare buona fortuna in vista del nuovo anno. La ricetta per prepararlo è facile. Ecco cosa vi serve e i passaggi da seguire.

Ingredienti

un cotechino da 600 gr

400 gr di lenticchie

una cipolla

due coste di sedano

20 gr di burro

due cucchiai d’olio

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Punzecchiate il cotechino e poi avvolgetelo in carta d’alluminio. Immergetelo in acqua fredda, lasciatelo sobbollire a fuoco lento per circa due ore.

Nel frattempo, in un’altra pentola, in abbondante acqua fredda, mettete le lenticchie, mezza cipolla, una costa di sedano e un pizzico di sale. Portate a bollore, poi fate sobbollire un’ora scarsa.

In un tegame scaldate olio e burro, insaporitevi la mezza cipolla avanzata e l’altra costa di sedano tritate, aggiungete le lenticchie sgocciolate e insaporite a fuoco basso. Regolate di sale e di pepe.

Sgocciolate il cotechino e spellatelo ancora caldo, tagliatelo a fette. Trasferite le lenticchie su un piatto da portata e disponetevi sopra le fettine di cotechino. Servite.