Come preparare i fagioli all’uccelletto

I fagioli all’uccelletto sono un tradizionale piatto toscano, ricco di sapori autentici. Ecco gli ingredienti e la ricetta per prepararli.

Ingredienti

400 gr di fagioli cannellini secchi

400 gr di pomodori pelati

350 gr di salsiccia

3 spicchi d’aglio

4 foglie di salvia

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione

Mettete i fagioli cannellini secchi in ammollo in una ciotola con acqua fredda per una notte intera.

Il giorno successivo, scolate i fagioli e sciacquateli sotto acqua corrente.

Cuoceteli in una pentola con circa 2,5 litri di acqua fredda. Portate a bollore, quindi abbassate la fiamma e cuocete a fuoco dolce per almeno 50-60 minuti, schiumandoli di tanto in tanto con una schiumarola. Cuocete con il coperchio per tutto il tempo.

Una volta pronti, scolate i fagioli e conservate il liquido di cottura.

Togliete il budello dalla salsiccia e sgranatela a mano.

In una pentola, fate scaldare l’olio e aggiungete la salsiccia. Fate sfrigolare a fiamma dolce. Aggiungete la salvia e l’aglio sbucciato e intero (o in camicia, per un gusto più delicato).

Mescolate e fate insaporire. Quando la salsiccia è ben rosolata, potete rimuovere gli aromi.

Sfilacciate i pomodori pelati in una ciotola, poi versateli nel tegame. Fate cuocere a fuoco dolce per circa 10-15 minuti. Unite i cannellini e mescolate.

Aggiungete il liquido di cottura tenuto da parte (circa 250 grammi). Fate insaporire ancora a fiamma media per circa 10 minuti, mescolando con delicatezza. Salate a piacere.

Servite i fagioli all’uccelletto con olio extravergine d’oliva a crudo, un rametto fresco di rosmarino e una grattugiata di pepe!