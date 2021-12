Salmone agli agrumi con fagioli e patate

U n secondo sano e gustoso, realizzato da Francesca Gambacorta di @frafoodlove con Crea Tu di Orogel

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di salmone

2 confezioni di Crea Tu Orogel mix fagioli e patate

4 fettine di pane

2 lime

2 limoni

2 arance

olio

sale

pepe

Procedimento

Spezzettare il pane e preparare le scorze degli agrumi grattugiandole finemente avendo cura di non grattare la parte bianca. Condire il pane con le scorze di agrumi, olio, sale, pepe e il succo di un’arancia poi mescolare bene. Posizionare il salmone su una pirofila da forno con la pelle rivolta verso il basso, ricoprire con il pane aromatizzato agli agrumi e infornare a 180° per 15 minuti in modalità statica.

In una padella cuocere il mix Crea Tu di Orogel per circa 7 minuti con olio evo e poca acqua. Quando sarà perfettamente corro, impiattare mettendolo alla base del piatto e completare con il filetto di salmone e un giro di olio.

Ricetta step by step

Sfoglia la gallery per scoprire le foto della ricetta step by step.

