Come preparare dei vol-au-vent ripieni

I vol-au-vent sono perfetti come antipasto da portare in tavola in occasione di feste speciali come il Natale. Potete farcirli come meglio credete. Qui utilizzeremo due mousse, una al salmone e una al prosciutto cotto. Ecco la ricetta per preparare questi sfiziosi cestini di pasta sfoglia.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia rotonda

1 uovo

100 gr di salmone affumicato

100 gr di formaggio fresco spalmabile

erba cipollina q.b.

100 gr di prosciutto cotto

100 gr di formaggio fresco

6-7 olive verdi denocciolate

pepe macinato fresco q.b.

Preparazione

Stendete il disco di pasta sfoglia e ritagliate dei cerchi del diametro di 5 cm.

Quando avrete esaurito tutta la superficie, calcolate 3 dischi vuoti per ogni base intera e ritagliateli all’interno con uno stampo più piccolo.

Bucherellate con i rebbi di una forchetta le basi intere (6 o 7 in questo caso) ed eliminate i ritagli di pasta in eccesso. Poi spennellate i dischi con l’uovo sbattuto.

Adagiate su ogni base un disco vuoto, ricordandovi di spennellare sempre con l’uovo prima di aggiungere quello successivo. Quando li avrete sovrapposti tutti, dovrete spennellare tutta la superficie con l’uovo.

Infornate i vol-au-vent a 200 °C per 10-15 minuti, finché non saranno gonfi e dorati.

Nel frattempo, preparate le due mousse: raccogliete in un mixer da cucina il salmone e il formaggio fresco e frullate fino ad ottenere una consistenza soda e spatolabile. Mettete la mousse in una sac à poche con bocchetta a stella.

Frullate anche il prosciutto cotto con il formaggio con lo stesso metodo e riempite un’altra sac à poche.

Sfornate i vol-au-vent e lasciateli raffreddare completamente, quindi farciteli con le due mousse preparate. Formate dei ciuffi ricchi e alti.

Decorate i vol-au-vent al salmone con erba cipollina e quelli al prosciutto con olive verdi tritate e pepe macinato fresco e servite. I vol-au-vent vanno consumati al momento.