La vigilia di Natale è un’occasione speciale per riunirsi in famiglia e tra amici attorno a piatti deliziosi e raffinati. Per dare il via alla cena, perché non gustarsi un cocktail di scampi con salsa all’avocado? Questo antipasto elegante e saporito delizierà i tuoi ospiti. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

400 gr di scampi

2 avocadi maturi

1 cipollotto fresco

prezzemolo fresco q.b.

1 cucchiaino di paprika

sale q.b.

1 limone

olio extra vergine d’oliva q.b.

Preparazione

Cuoci gli scampi in una grande quantità di acqua bollente con un po’ di sale. Dopo l’ebollizione, conta 4 minuti fino alla formazione di una schiuma, quindi scolali e lasciali raffreddare a temperatura ambiente. Sbuccia gli avocado e rimuovi il nocciolo, poi frulla la polpa nel mixer aggiungendo il succo di un limone, sale, pepe e un pizzico di olio extra vergine d’oliva. Trita finemente il cipollotto e il prezzemolo. In una ciotola, mescola gli scampi con la salsa di avocado, il cipollotto e il prezzemolo. Disponi il cocktail in ciotoline monoporzione e servi guarnendo con qualche scampo intero.

Leggi anche Insalata cremosa di tonno e avocado

Leggi anche Spiedini salmone e avocado: la ricetta last minute