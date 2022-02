Cerchi un'idea regalo per San Valentino ma non vuoi spendere molto? Prepara un dono fatto in casa. I biscotti a forma di cuore per San Valentino sono sempre apprezzati, Donna Moderna ti spiega come farli con le tue mani

Un dono semplice, low cost, ma ricco di sentimento autentico? I biscottini a cuore per San Valentino, la festa degli innamorati! Per prepararli basta un pizzico di fantasia e tanta voglia di fare. E poi, se non si sa cucinare o si ha poco tempo si possono sempre creare a partire da una base pronta: acquista un semplice rotolo di pasta frolla, ritaglialo con una formina a tema e decora i biscotti a cuore a tuo piacimento!

Prima di tutto scegli la ricetta base da cui partire: preferisci utilizzare l'impasto dei tradizionali biscotti al burro, dei classici frollini, dei golosissimi biscotti tutto cioccolato oppure, perché no, quello dei divertenti cookies americani con le pepite di cioccolato? Se sei in cerca di idee clicca qui: Donna Moderna ha selezionato 20 ricette facili di biscotti fatti in casa. Tutti buonissimi!

Ora devi solo ritagliare i tuoi dolcetti con un taglia biscotti a forma di cuore e sbizzarrirti con una decorazione romantica. Ecco qualche idea e delle immagini da cui prendere spunto.

Non hai lo stampino e non hai tempo di comprarlo? Stampa un cuore su un foglio di carta, ritaglialo e appoggialo sulla pasta frolla, poi con un coltellino appuntino incidi tutto intorno e otterrai il tuo biscotto perfetto. Un procedimento più lungo, ma funziona! Come decorare i biscotti? Puoi scegliere, se la preferisci, una decorazione più leggera, fatta solo con zuccherini, oppure puoi cimentarti con la pasta di zucchero o la glassa al cioccolato. Clicca qui per leggere la ricetta dei biscotti a forma di cuore glassati. Sono facilissimi. Se vuoi decorare i tuoi biscotti a cuore con degli zuccherini colorati devi farli "incollare" alla pasta frolla con della glassa bianca o della ghiaccia reale. Per preparare la ghiaccia reale ti basta montare per 10 minuti 450 gr zucchero a velo e 75 gr albume con qualche goccia di limone finché il composto diventerà spumoso. Se desideri una ghiaccia colorata, magari rossa o rosa per restare in tema San Valentino, basta aggiungere una goccia di colorante liquido. Usa poi una sac à poche per distribuire al meglio il colore per decorare come preferisci i biscotti. Se invece vuoi utilizzare la pasta di zucchero, puoi comprarne un panetto già pronto. Stendila con un mattarello (usa lo zucchero a velo come fosse farina, se la pasta si attacca troppo) e con gli stampini dalle la forma che preferisci. Serviti sempre della ghiaccia per incollarla. Un'idea ancora più semplice e veloce? Puoi spalmare della marmellata del gusto che più ami, del cioccolato fondente o della Nutella ® su due biscotti a cuore e incollarli tra loro! Oppure, realizza dei biscottini a forma di cuore con il buco, come nell'immagine e sovrapponili. Una versione romantica dei classici biscotti Linzer. Hai preparato i tuoi biscotti ma ora non sai come regalarli alla tua dolce metà? Puoi realizzare a mano una scatola in cartoncino, oppure acquistare un barattolo carino in vetro o in latta e decorarlo con un nastro rosso in tema e un biglietto d'amore!