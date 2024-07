Leggi anche Come preparare i crostini alla toscana

Crostini con bruschetta

Un classico della cucina italiana che non può mai mancare in un antipasto estivo: i crostini con la bruschetta. In una grande ciotola, aggiungi pomodori maturi tagliati a dadini, basilico fresco, origano, olio d’oliva, aglio e scalogno tritati e mescola il tutto. Fai dorare i crostini e quando sono croccanti al punto giusto versaci sopra la tua bruschetta. Servi immediatamente. Il sapore è irresistibile.

Cestini con gamberetti e cetrioli

Questi stuzzichini si distinguono davvero in un buffet di antipasti. Sono gustosi e freschi e si preparano in un attimo. In una ciotola, mescola yogurt greco, maionese e kethcup fino a ottenere una salsa rosa. Mischia la salsa ai gamberetti e versa un cucchiaio del composto in ogni cestino. Aggiungi sopra ogni cestino uno-due pezzetti di cetriolo e il gioco è fatto.

Tartine con salmone affumicato e burro

Una ricetta intramontabile, un antipasto semplice ma sempre perfetto ed elegante. Basta tagliare del pane per tramezzini a quadratini e spalmare sopra ognuno del burro e una fetta di salmone affumicato. Le tue tartine sono pronte per essere gustate.