È il periodo più bello dell’anno, quello abbellito dall’atmosfera natalizia! E allora forza: è l’ora di provare le nostre buonissime ricette dei biscotti di Natale.

Biscotti di Natale fatti in casa

Natale sta arrivando… Si comincia a sfornare! Non c’è attività che faccia più atmosfera natalizia come mettersi a cucinare e a preparare dolci, inebriando la casa di quel profumo di buono, che ci riporta immediatamente alla nostra infanzia. Tipici di questo periodo sono i biscotti di Natale fatti in casa: facili da confezionare, possono essere consumati in famiglia oppure donati a chi amiamo come regali di Natale fatti a mano. Scoprite le ricette più famose, ideali per cimentarsi in cucina anche insieme ai bambini. Dagli omini di pan di zenzero alle ghirlande di biscottini glassati da appendere all’albero: realizzerete tanti dolcetti sfiziosi perfetti come idee regalo, dessert da merenda o per la colazione delle Feste.

Biscotti di Natale fatti in casa: a “esse”

Dolcetti delle Feste (ma non solo!) semplici e golosi, da preparare con farina gialla, burro e impalpabile zucchero a velo.

Ingredienti

250 gr farina

230 gr burro

140 gr zucchero a velo

120 gr farina gialla tipo fioretto

1 uova

1 tuorlo

1 limone

q.b. sale

Procedimento

Mettete 250 g di burro molto morbido in una ciotola, aggiungete 140 g di zucchero a velo, la scorza di 1 limone non trattato ben lavato, asciugata e grattugiata e un pizzico di sale. Amalgamate bene, poi incorporate 1 uovo intero e 1 tuorlo e lavorate gli ingredienti con una spatola per ottenere un composto liscio e omogeneo. Mescolate 250 g di farina di grano tenero e 120 g di farina gialla tipo fioretto e uniteli al composto preparato, passandoli attraverso un setaccio in modo da non formare grumi.

Trasferite l’impasto in una tasca da pasticciere montata con bocchetta grossa a stella, spremetela sulla placca rivestita con carta da forno, formando tante piccole “esse” tenendole ben distanziate tra loro. Con questi ingredienti dovreste ottenere all’incirca 20 biscotti a “esse”. Mettete la placca, coperta con pellicola, in frigo per almeno 30 minuti, in modo da far riposare l’impasto. Quindi cuocete i biscotti a “esse” in forno già caldo a 180° C per circa 15 minuti. Toglieteli e fateli raffreddare su una gratella prima di gustarli.

Biscotti di Natale fatti in casa: alberelli con crema di gianduia

Gli alberelli con crema di gianduia sono ideali per gli amanti del cioccolato.

Ingredienti

420 gr farina

250 gr burro

200 gr zucchero

150 gr cioccolato gianduia

140 gr nocciole tostate

4 tuorlo

1.2 dl panna da cucina

q.b. sale

Procedimento

Frullate nel mixer le nocciole con un cucchiaio di zucchero. Lavorate a crema il burro morbido, unite lo zucchero rimasto, il sale, le nocciole tritate, 400 g di farina ei tuorli, uno alla volta, finché avrete un impasto omogeneo. Dividete la pasta in 2 panetti, avvolgeteli in pellicola e metteteli in frigo per 30 minuti. Stendete i panetti sul piano di lavoro cosparso con la restante farina in 2 dischi di 3 mm di spessore e, con formine ad alberello grandi, ricavate da un disco biscotti pieni.

Poi tagliate altri alberelli grandi dall’altro disco di pasta e con stampini più piccoli intagliateli al centro (se lo avete, potete usare l’apposito stampino doppio). Impastate velocemente i ritagli di pasta, ricavate altri biscotti. Alla fine contatene un numero pari per poterli accoppiare. Trasferiteli sulla placca rivestita con carta da forno e cuoceteli in forno già caldo a 180° per 15 minuti; poi raffreddateli su una gratella. Tritate il cioccolato e scioglietelo con la panna a bagnomaria, fatelo intiepidire e mettetele in frigo per un’ora. Riprendete la crema, montatela con le fruste, spalmatela sui biscotti pieni e copriteli con quelli intagliati.

Biscotti di Natale fatti in casa: corona di omini di pan di zenzero

I biscotti di pan di zenzero sono golosi dolcetti di pasta frolla aromatizzata. Tradizionalmente, nei Paesi del Nord, si preparano e si cuociono in occasione delle festività natalizie in tantissime forme e con svariate decorazioni. La più famosa di tutte? I famosissimi omini.

Ingredienti

200 gr farina

125 gr zucchero a velo

125 gr burro

70 gr zucchero semolato

25 gr mandorla polvere

1 uova

1 albume

0.5 arancia scorza

1 cucchiaino zenzero in polvere

1 cucchiaino cannella

q.b. succo di limone

q.b. sale

Procedimento

Versate la farina e le mandorle sulla spianatoia e unitele velocemente al burro freddo a pezzetti. Con il composto formate una fontana e amalgamate lo zucchero semolato, l’uovo, il sale, la scorza dell’arancia grattugiata, 1 cucchiaino di cannella e 1 cucchiaino di zenzero. Formate una palla, avvolgetela in pellicola e disponetela in frigo per 30 minuti.

Potete fare la pasta frolla allo zenzero anche con il robot da cucina: mettete il burro freddo a pezzetti nel mixer con la farina e le mandorle e frullate, in modo da ottenere un composto sbriciolato. Unite lo zucchero, l’uovo, il sale, la scorza di arancia e le spezie. Frullate ancora, fino a ottenere un impasto omogeneo. Stendete la frolla in una sfoglia di 1/2 cm di spessore. Con 1 tagliabiscotti a forma di omino di circa 12 cm di lunghezza ricavate 8 biscotti. Disegnate su carta da forno un cerchio di 18 cm di diametro e, all’interno di questo, un altro cerchio di 6 cm.

Disponete gli omini di pan di zenzero sull’anello, in modo che si ‘tengano per mano’ e cuocete in forno a 180° C per 18-20 minuti. Fate raffreddare. Montate l’albume con lo zucchero a velo e qualche goccia di succo di limone. Disponete la glassa in una sac a poche e disegnate i contorni dei biscotti allo zenzero. Per ottenere una corona di pan di zenzero ancora più ricca, potete “colorare” completamente gli omini con la glassa. Legate la corona di omini di pan di zenzero con un nastrino rosso. Potete usarla come centrotavola, per decorare la casa, come dessert originale e naturalmente come regalo gourmet.

Biscotti di Natale fatti in casa: sablés a scacchi

I biscotti sablés a scacchi sono veri e propri pasticcini belli e buoni prepararti senza tuorlo d’uovo.

Ingredienti

420 gr farina

120 gr zucchero a velo

250 gr burro

20 gr cacao amaro

1 albume

q.b. sale

1 vaniglia in stecca

Procedimento

Versate la farina a fontana sulla spianatoia, unite lo zucchero a velo, un pizzico di sale e il burro a fiocchetti. Incidente il baccello di vaniglia nel senso della lunghezza, togliete i semini con un coltello e lasciateli cadere sulla farina. Impastate gli ingredienti con la punta delle dita, fino ad ottenere un composto a briciole. Poi aggiungete l’uovo e proseguite ad impastare rapidamente. Dividete la pasta in 2 metà dello stesso peso, lasciatene una al naturale, aggiungete all’altra il cacao e amalgamatelo, lavorando a piene mani.

Allineate i 2 panetti sul piano di lavoro e formate con le mani 2 rettangoli dello stesso spessore e della stessa lunghezza. Avvolgeteli separatamente in pellicola e metteteli in frigo per 30 minuti. Riprendete i panetti, tagliateli in bastoncini uguali per spessore (un cm) e numero. Spennellate i bastoncini con l’albume sbattuto e sovrapponetene 2 bianchi e 2 neri, alternando i colori, ottenendo così dei lunghi “lingotti”. Tagliate ogni lingotto a pezzi di un cm di spessore e metteteli sulla placca rivestita con carta da forno. Con questi ingredienti dovreste ottenere circa 30 biscotti sablés a scacchi.

Biscotti di Natale fatti in casa: baci con parfait di zabaione e zenzero

Una ricetta originale: questi biscotti sono ideali da mangiare in un sol boccone!

Ingredienti

330 gr farina

110 gr burro

100 gr miele di acacia

100 gr zucchero di canna

4 cucchiai zucchero semolato

4 fette zenzero candito

4 tuorlo

4 cucchiai vino passito

3 dl panna per dolci

2 cucchiaini zenzero in polvere

2 cucchiaini cannella

1 cucchiaino noce moscata

1 uova

1/2 cucchiaini bicarbonato

q.b. zucchero a velo

q.b. sale

Procedimento

Montate il burro con lo zucchero di canna fino a ottenere un composto spumoso, unite l’uovo, un cucchiaio di farina e un pizzico di sale. Mescolate, aggiungete la farina rimasta setacciata con il bicarbonato, le spezie e il miele e lavorate rapidamente gli ingredienti. Avvolgete l’impasto nella pellicola e trasferitelo in frigo per 2 ore. Nel frattempo montate i tuorli con lo zucchero semolato, trasferite il composto sopra una pentola con acqua in leggero bollore, unite il Passito e montate fino a quando è gonfio e sodo.

Lasciatelo raffreddare sbattendolo ogni tanto, unite lo zenzero candito a dadini e amalgamate con la panna montata. Stendete il parfait in uno spessore di 2 cm e fatelo gelare in freezer. Stendete l’impasto in uno spessore di 3-4 mm, ricavate i biscotti con un tagliapasta a forma di fiocco di neve e infornateli a 180° per circa 15 minuti. Fateli raffreddare, farciteli con un quadratino di parfait, spolverizzateli di zucchero a velo e metteteli in freezer. Tirateli fuori mezz’ora prima di servire.

Biscotti di Natale fatti in casa: medaglioni al burro montato

Golosissimi questi biscotti: non riuscirete a smettere di mangiarli!

Ingredienti

280 gr farina

180 gr zucchero di canna

180 gr burro

1 uova

1 vaniglia in stecca

1 cucchiaino lievito in polvere

Procedimento

Montate il burro molto morbido con 150 g di zucchero, fino a ottenere una crema gonfia e spumosa. Incidete la vaniglia nel senso della lunghezza e, con l’aiuto di un coltellino, prelevate i semini interni. Uniteli al composto di burro insieme all’uovo e mescolate. Unite la farina setacciata con il lievito e mescolate gli ingredienti con l’aiuto di 2 coltelli a lama liscia e piatta fino a ottenere un composto a sbriciolato. Compattatelo con le mani e formate una palla.

Dividete l’impasto in 5 panetti, formate dei cilindri di 5-6 cm di diametro, avvolgete ognuno in un foglio di pellicola e mettete in frigo per 30 minuti. Eliminate la pellicola, fate rotolare un cilindro alla volta nello zucchero rimasto premendo bene, ma delicatamente, per farlo aderire. Quindi tagliate ciascun cilindro a fette di circa un cm di spessore. Trasferite i dischetti sulla placca rivestita con carta da forno e cuocete i biscotti in forno già caldo a 180° per 15 minuti. Trasferite i biscotti su una gratella per dolci e fateli raffreddare completamente.

Biscotti di Natale fatti in casa: fiocchi di neve al profumo di spezie

Quest biscotti sono super profumati!

Ingredienti

380 gr farina

150 gr zucchero di canna

150 gr zucchero a velo

110 gr miele

80 gr burro

1 cucchiaio bicarbonato

1 albume

1 uova

1 cucchiaino lievito vanigliato

1/2 limone

q.b. chiodi di garofano

q.b. noce moscata

q.b. sale

Procedimento

Setacciate la farina in una ciotola con il bicarbonato e il lievito, aggiungete le spezie e 1 pizzico di sale. Montate il burro ammorbidito con lo zucchero di canna, unite l’uovo e il miele. Amalgamate al tutto il mix di farina e formate un panetto con l’impasto. Avvolgetelo in pellicola e lasciatelo riposare in frigo per almeno 4 ore. Dividete il panetto in 2 parti, stendetene una su un foglio di carta da forno in una sfoglia dello spessore di circa 2 mm, e fatela raffreddare in frigo per 30 minuti. Ripetete l’operazione con l’altro panetto. Ritagliate i fiocchi e trasferiteli in una placca foderata con carta da forno.

Cuocete i biscotti in forno già caldo a 180°C per circa 8-10 minuti, sfornateli e lasciateli raffreddare. Fate la glassa: riunite in una ciotola l’albume con lo zucchero a velo e 3-4 gocce di succo di limone. Montate il tutto con la frusta elettrica, fino a ottenere un composto denso e lucido. Trasferitelo in una tasca da pasticciere con la bocchetta liscia da 3 mm e decorate i biscotti secondo la vostra fantasia. Lasciate asciugare la glassa sui biscotti. Se vi piace, potete cospargere di zucchero semolato qualche biscotto prima che la glassa asciughi oppure lasciarne qualcuno senza glassa e spolverizzarlo con 1 pizzico di zucchero a velo o con confettini di zucchero.

Biscotti di Natale fatti in casa: omini pan di zenzero

Se non volete fare la corona, ecco la ricetta classica degli omini pan di zenzero.

Ingredienti

300 gr farina

150 gr zucchero di canna

90 gr miele

50 gr burro

1 uovo

1 limone

0.5 bustina vaniglina o vanillina

1 cucchiaino cannella

0.5 cucchiaino zenzero in polvere

5 pizzichi sale

q.b. latte intero

150 gr zucchero a velo

1 albume

Procedimento

Mettete 300 g di farina, 1 cucchiaino di cannella in polvere, 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere, 1/2 bustina di lievito per dolci, la scorza grattugiata di 1 limone non trattato, 90 g di miele, 50 g di burro fuso, 1 uovo, 150 g di zucchero di canna scuro e 5 pizzichi di sale nella coppa di un mixer e frullate a media velocità. L’impasto dovrebbe raccogliersi a palla. Diversamente, aggiungete poco latte. Per chi è celiaco, sappiate che potete sostituire questo impasto con quello per la pasta frolla senza glutine a cui vanno amalgamate le spezie. Formate i biscotti.

Stendete la pasta dei gingerbread men con il mattarello fino a uno spessore di 3/4 mm, ritagliate le formine avendo cura di praticare un foro per far passare il nastro se volete utilizzare i biscotti per decorare il vostro albero di Natale (per farlo potete utilizzare una cannuccia). Cuocete gli omini in forno. Allineatele bene i biscotti (con questi ingredienti dovreste ottenere 50 omini di pan di zenzero) su una teglia coperta con carta da forno. Cuocete a 185° C per circa 10-12 minuti.

Fate la glassa e decorate. Riunite in una ciotola 1 albume con 150 g di zucchero a velo e 3-4 gocce di succo di limone. Montate il tutto con la frusta elettrica, fino a ottenere un composto denso e lucido. Trasferitelo in una tasca da pasticciere con la bocchetta liscia da 3 mm e decorate i biscotti natalizi secondo la vostra fantasia.

Biscotti di Natale fatti in casa: double face

Se siete amanti del pistacchio, ecco la ricetta che fa per voi.

Ingredienti

240 gr zucchero a velo

120 gr burro

120 gr farina

100 gr fico secco

60 gr cioccolato fondente

60 gr pistacchio sgusciato

6 albume

Procedimento

Mescolate gli albumi con lo zucchero a velo con le fruste elettriche per 2-3 minuti. Incorporate la farina setacciata e lavorate ancora per un minuto con le fruste. Unite il burro fuso, poi fate riposare in frigo per 4 ore. Coprite con carta da forno 2 teglie, allineatevi il composto a piccole cucchiaiate, allargandole con il dorso del cucchiaio inumidito. Distribuite i pistacchi su metà dei biscotti tritati e sull’altra metà i fichi sminuzzati e metteteli in forno caldo a 180° per 5-6 minuti finché saranno dorati, poi fateli raffreddare. Spezzettate il cioccolato e fatelo sciogliere a bagnomaria; toglietelo dal fuoco, lasciatelo intiepidire, poi mettetene una grossa goccia sul retro di 20 biscotti. Lasciate raffreddare per 10 minuti e coprite con l’altra metà dei biscotti.

Biscotti di Natale fatti in casa: a cuore

Volete dei biscotti di Natale a forma di cuore? Ecco la ricetta.

Ingredienti

450 gr pasta frolla

q.b. confettura di fragole

q.b. zucchero a velo

Procedimento

Stendete 450 g di pasta frolla a 1/2 cm di spessore e incidetela con un tagliapasta quadrato. Ritagliate il centro di metà quadrati con un tagliabiscotti a cuore. Sistemate tutti i biscotti, anche i cuoricini tolti, sulla placca foderata con carta da forno e cuoceteli in forno a 180° C per 10 minuti. Fate raffreddare i biscotti, spalmate quelli interi con confettura di fragole e sovrapponete quelli forati, facendoli combaciare. Servite i biscotti a cuore con i cuoricini e lo zucchero a velo.

Biscotti di Natale fatti in casa: craquelé

Una ricetta super originale che conquisterà chi la assaggerà.

Ingredienti

145 gr zucchero di canna

115 gr cioccolato fondente

80 gr zucchero a velo

65 gr burro

60 gr farina

25 gr cacao amaro

5 gr lievito vanigliato

1 uova

4 cucchiai caffè solubile in polvere

1 cucchiaio latte intero

q.b. sale

Procedimento

Fate fondere il cioccolato a bagnomaria e lasciatelo raffreddare. In una ciotola mescolate la farina, il cacao, il caffè solubile, il lievito e poco sale. In un’altra ciotola mescolate con le fruste elettriche il burro a temperatura ambiente con lo zucchero fino a renderlo soffice, unite l’uovo e il cioccolato fuso. Continuando a mescolare con le fruste a bassa velocità incorporate la miscela secca e, da ultimo il latte. Avvolgete l’impasto nella pellicola, appiattitelo e fatelo raffreddare nel freezer per 45 minuti. Scaldate il forno a 175°. Rivestite di carta da forno due placche. Riprendete l’impasto e formate delle palline (3 cm), rotolatele nello zucchero a velo e appoggiatele sulle placche. Infornatene una alla volta e cuocete per 12′ o fino a che la pallina si sarà aperta e la crosta di zucchero risulterà spaccata.

Biscotti di Natale fatti in casa: con confetti e cioccolato

Questi biscotti sono molto colorati e scenografici.

Ingredienti

300 gr farina

300 gr zucchero

300 gr mandorla pelata

125 gr zucchero a velo

50 gr cioccolato fondente

1 cucchiaino lievito vanigliato

q.b. chiodi di garofano

q.b. cannella

q.b. zuccherini colorati

Procedimento

Tostate le mandorle in una padella antiaderente, lasciatele raffreddare e frullatele con metà dello zucchero. Mixatele con la farina, il lievito setacciato, lo zucchero rimasto e le spezie. Unite 2 dl di acqua fredda, impastate e stendete il composto allo spessore di 2 cm. Ricavate dei biscotti con tagliapasta di varie forme, disponeteli sulla teglia del forno fateli riposare per 2 ore. Infornateli a 220° per 10 minuti e lasciateli raffreddare. Tritate il cioccolato e lasciatelo fondere a bagnomaria. Fate la glassa con lo zucchero a velo e un cucchiaio di acqua. Spalmate i biscotti di cioccolato o glassa. Decorate a piacere con i confettini colorati.

Biscotti di Natale fatti in casa: alberelli al cocco

Per gli amanti del cocco, questa ricetta è speciale.

Ingredienti

480 gr farina

270 gr burro

240 gr zucchero

120 gr cocco disidratato

2 tuorlo

2 bustina vaniglina o vanillina

1 uova

1 bustina lievito vanigliato

q.b. confetto d’argento

q.b. zucchero a velo

q.b. sale

Procedimento

Passate al mixer il cocco per renderlo più fine e poi lavoratelo con la farina bianca e il burro freddo a pezzetti, in modo da ottenere un composto di briciole. Unite quindi lo zucchero, l’uovo, i tuorli, la vaniglina, un pizzico di sale e il lievito. Impastate bene, formate una palla, avvolgetela con pellicola e fate riposare in frigo per 2 ore. Stendete la pasta a uno spessore di mezzo cm e, con gli appositi tagliabiscotti, intagliate tante stelle di 6 diverse misure (realizzate lo stesso numero di stelle per ogni misura). Mettete i biscotti su una teglia rivestita con carta da forno e cuoceteli in forno preriscaldato a 180° per 12 minuti. Componete gli alberelli, ognuno con 6 biscotti di misura diversa, e completate con lo zucchero a velo e i confettini.

Biscotti di Natale fatti in casa: stelline al cocco

Se vi sono piaciuti gli alberelli al cocco, provate anche le stelline.

Ingredienti

125 gr farina

90 gr farina di cocco

60 gr zucchero

60 gr burro

1 tuorlo

1 cucchiaio acqua di rose

1 cucchiaino lievito in polvere

q.b. sale

Procedimento

Per preparare una trentina di biscotti al cocco mescolate 125 g di farina bianca con 60 g di farina di cocco, 60 g di zucchero, un cucchiaino di lievito per dolci e una presa di sale. Aggiungete alle farine 60 g di burro morbido e lavorate fino a ottenere un composto di briciole. Unite un tuorlo e un cucchiaio di acqua di rose (si trova al supermercato) e impastate.

Formate una palla e lasciate riposare in frigo per 30 minuti. Stendete l’impasto finché avrà uno spessore di 4 mm e con uno stampino a forma di stella intagliate i biscotti. Disponeteli su una teglia rivestita con carta da forno, spennellateli con poco latte vaccino e cospargeteli con altra farina di cocco. Cuocete le stelline al cocco in forno caldo a 200° C per circa 10 minuti.

Biscotti di Natale fatti in casa: da appendere all’albero

Semplici ma d’effetto, raffinati e golosi: i biscotti da appendere all’albero di Natale, con speciale pasta frolla alla farina di riso, si prestano sia a essere usati per decorare casa sia a fare da perfetti regalini di Natale culinari.

Ingredienti

400 gr farina

100 gr farina di riso

300 gr burro

220 gr zucchero semolato

2 tuorlo

1 bustina vanillina

1 cucchiaino cannella

q.b. sale

250 gr zucchero a velo

1 albume

1/2 succo di limone

q.b. colorante alimentare

Procedimento: prima parte

Fate la frolla. Disponete 220 g di zucchero semolato e un pizzico di sale in una ciotola, aggiungete 300 g di burro molto morbido e montate con una frusta elettrica, in modo da ottenere un composto spumoso. Unite 1 tuorlo d’uovo e 1 cucchiaio di farina e mescolate con una spatola per amalgamare. Aggiungete e amalgamate il secondo tuorlo rimasto con 1 altro cucchiaio di farina. Unite la farina rimasta per un totale di 400 g, 100 g di farina di riso, 1 cucchiaino di cannella e 1 bustina di vanillina e mescolate rapidamente. Avvolgete l’impasto in pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per 1 ora. Preparate i biscotti.

Stendete la pasta con il matterello sulla spianatoia leggermente infarinata in una sfoglia di circa 1/2 cm di spessore. Ricavate tanti biscotti usando tanti tagliapasta di forme diverse (stelline, alberelli, stelle comete, angeli, fiori, dischetti, ecc) oppure un’unica forma preferita. Forateli nel centro o su di un lato, se necessario, e trasferiteli sulla placca foderata con carta da forno. Cuocete i biscottini in forno già caldo a 180° C per circa 10-12 minuti, sfornateli e lasciateli raffreddare. Decorate i biscotti.

Procedimento: seconda parte

Preparate una glassa mescolando 250 g di zucchero a velo con 1 albume e il succo di 1/2 limone. Suddividetela in 3-4 ciotoline e colorate ciascuna glassa con 3-4 gocce di diversi coloranti per alimenti. Decorate i biscotti con le glasse colorate, utilizzando tante siringhe usa e getta senza ago. Oppure spennellate i biscotti, 2-3 per volta, con la glassa ottenuta e spolverizzateli immediatamente con zuccheri colorati o con zucchero di canna grezzo poi lasciateli asciugare.

Aggiungete spago o nastrini. Legate 3-4 biscotti glassati con dello spago da cucina per formare una ghirlanda golosa oppure aggiungete un ad uno a uno un nastrino colorato lungo almeno una decina di centimetri. Regalate i biscotti oppure appendeteli all’albero. A questo punto potete decidere di regalare i biscotti di Natale, in questo caso disponeteli ordinatamente in una scatolina (meglio se di latta), oppure potete decidere di appenderli direttamente al tuo albero di Natale.

Leggi anche Dalla tradizione al trend: idee per la tavola di Natale

Leggi anche Come fare un presepe per bambini