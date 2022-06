2 di 8

Trancetto di baccalà con cialda ai funghi

Ingredienti per 4 persone 200 g di baccalà ammollato, 2 spicchi d’aglio, 250 g di olio extravergine d’oliva, 200 g di funghi porcini, 1 l di latte, 200 g di burro, 200 g di farina, 1 tuorlo. Fai una besciamella densa con il latte, il burro e la farina e aggiungi i funghi tritati e saltati in padella. Versa il composto in una teglia unta d’olio. Lascialo raffreddare, quindi taglialo in rettangoli di circa 5x3 cm. Impanali nel tuorlo e poi nella farina e friggili. Fai la salsa pil pil. Prima fase: affetta l’aglio, soffriggilo nell’olio e levalo. Nella padella metti il baccalà in 4 tranci e cuocilo piano 10 minuti. Seconda fase: prendi un tegame di terracotta, trasferisci l’olio del tegame del baccalà e i 4 tranci precotti mettendo la pelle rivolta verso il basso. Cuocili a fiamma bassa scuotendo spesso e delicatamente la pentola in modo che il pesce non si attacchi. Gradualmente l’olio si trasformerà in una salsa densa come una maionese: la salsa pil pil è pronta. Terza fase: in 4 piatti fondi sistema prima le cialde ai funghi, sopra appoggia i tranci di baccalà e infine guarnisci con la salsa pil pil e l’aglio messo da parte.