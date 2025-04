Nonostante il nome possa suggerire una zuppa liquida, la Zuppa Gallurese è in realtà un gratin di pane e formaggio, inzuppato con brodo di carne e cotto al forno fino a ottenere una consistenza morbida e dorata.

Questo piatto ha origini antiche e fa parte della cucina tradizionale sarda, nata dalla necessità di utilizzare ingredienti semplici e trasformarli in pietanze sostanziose e saporite. In passato, i pastori e le famiglie contadine preparavano la Zuppa Gallurese con pane raffermo e pecorino, unendo il tutto con brodo caldo e spezie per un risultato ricco e appagante.

Oggi la Zuppa Gallurese è un piatto tipico delle feste e delle riunioni familiari, servito in occasioni speciali. La sua consistenza cremosa e il sapore deciso la rendono un’opzione perfetta per accompagnare secondi di carne e altri piatti tradizionali sardi.

La ricetta tradizionale prevede l’uso di pane raffermo, pecorino sardo, brodo di carne e erbe aromatiche come l’alloro e il timo. Ecco come prepararla.

Ingredienti

Per 6-8 persone:

500 gr di pane raffermo

200 gr di pecorino sardo grattugiato

1,5 litri di brodo di carne (vitello o agnello)

50 gr di burro

una cipolla

100 gr di pancetta

una foglia di alloro

un rametto di timo

Qualche foglia di mirto (facoltativo)

Zuppa Gallurese: preparazione

In una pentola, sciogliere il burro e aggiungere la cipolla tritata finemente. Unire la pancetta e rosolare fino a doratura. Aggiungere l’alloro, il timo e il brodo di carne. Lasciare sobbollire per circa 10 minuti per intensificare i sapori. Tagliare il pane a fette e immergerle nel brodo caldo fino a inzupparle bene. In una teglia da forno, distribuire uno strato di pane, cospargere con pecorino grattugiato e aggiungere qualche foglia di mirto. Versare un po’ di brodo sopra e ripetere l’operazione alternando strati di pane, formaggio e brodo fino a terminare gli ingredienti. Preriscaldare il forno a 180°C. Infornare la Zuppa Gallurese per 30 minuti, finché il formaggio non sarà dorato. Servire calda, accompagnata da verdure fresche o carne arrosto.

