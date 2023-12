Bavarese con panettone, pere e latte di mandorle

Preparare la bavarese con il panettone è un'idea golosa e molto originale

La crema bavarese, chiamata più semplicemente bavarese, è un dessert di origine francese che prende il nome dalla regione tedesca della Baviera. Nato come bevanda, composta da tè, latte e liquore, è stato importato in Italia all’inizio del 1700. Nel secolo successivo, ispirato alla bevanda, è stato ideato il dolce bavarese a base di crema inglese, addensata con gelatina, e panna montata. La versione originale prevede l’eventuale aggiunta di uno strato di pan di Spagna. Durante il periodo natalizio si potrà realizzare una variante utilizzando come base il panettone. Un suggerimento è la bavarese con panettone, mousse di pere e latte di mandorle.

Ingredienti

panettone 400 g

gelatina 20 g

pere Williams rosse 300 g + 2 per il decoro

panna fresca 5 dl

latte di mandorla 2,5 dl

mandorle 50 g

zucchero semolato 100 g

zucchero a velo 60 g

limone 1

alcool puro 3 dl

meline rosse e zuccherini argentati per il decoro

Procedimento

Fate ammorbidire la gelatina in una ciotolina di acqua fredda. Private il panettone della crosta, tagliatelo a dadini e trasferitelo in un’altra ciotola. Sbucciate 300 g di pere, eliminate il torsolo, tagliatele a fettine e cuocetele in un pentolino con 2 cucchiai di acqua e il succo di mezzo limone per 10 minuti o fino a quando risultano cotte e molto morbide. Unite la gelatina scolata e strizzata e mescolate finché si è sciolta. Frullate il composto fino a ottenere una mousse omogenea e lasciatela raffreddare.

Versate il latte di mandorla e 2 dl di panna sul panettone e lasciate riposare per 10 minuti. Intanto montate un dl di panna e aggiungetela nella ciotola con il panettone. Unite anche la mousse di pera, amalgamate e versate il composto in un anello da tortiera a cerniera del diametro di 18 cm, appoggiato sul piatto da portata. Trasferitelo in frigorifero e lasciate solidificare il composto per almeno 6 ore.

Versate lo zucchero semolato in una casseruolina, aggiungete 3-4 cucchiai di acqua e cuocetelo su fiamma vivace finché caramella diventando di un bel colore ambrato. Immergete le mandorle e lasciate intiepidire. Toglietele una alla volta dal caramello quando inizia a solidificarsi. Immergetele nell’alcool per pochi secondi in modo che il caramello si solidifichi, scolatele e trasferitele su un foglio di carta da forno.

Passate la lama di un coltello tra il bordo dello stampo e la bavarese, aprite la cerniera e sfilate il dolce. Tagliate le pere per il decoro a lamelle sottili, passatele nel succo di limone e tamponatele con la carta assorbente da cucina. Montate il resto della panna con 50 g di zucchero a velo e confezionate 15 quenelle. Alternatele sulla superficie della torta alle fettine di pera lungo il bordo, poi riempite il centro con la panna montata rimasta.

Sistematevi le meline e ultimate con le mandorle caramellate, gli zuccherini argentati e lo zucchero a velo rimasto. Servite subito.