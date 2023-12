Il panettone all'ananas è un dolce tradizionale natalizio molto semplice da realizzare, bello da vedere e di grande effetto

Fra i dolci natalizi tradizionali e di grande effetto, non si può non mettere la primo posto il panettone dolce farcito e grazie alla fantasia potrà essere declinato in diverse varianti. Fra queste se ne può ricordare una ghiotta e facile da realizzare, a base di frutta e crema: il panettone all’ananas con crema di marroni. Il binomio di panna e marroni conferirà al dessert un sapore dolce, che per gli amanti delle castagne sarà veramente irresistibile. A dare una nota gradevolmente acida sarà l’ananas, utilizzata anche per guarnire la cupola del panettone. Il piatto potrà essere decorato, infine, con marron glacé e fiocchi di panna.

Ingredienti

1 panettone da 650 g

ananas sciroppato a fette 340 g

panna fresca 200 g

crema di marroni 300 g

zucchero a velo 1 cucchiaio

3 marrons glacés

Procedimento

Tagliate la cupola del panettone e ricavatene tante fettine di 1 cm di spessore. Sgocciolate le fette di ananas e versate il succo in un piatto fondo. Montate la panna con lo zucchero a velo. Distribuite le fette di ananas sul fondo e sui bordi di uno stampo da zuccotto da 8 dl foderato con la pellicola. Ricoprite l’ananas con la panna montata.

Formate uno strato di crema di marroni sulla panna al centro dello stampo, disponetevi sopra alcune fettine di panettone bagnate nel succo d’ananas, spalmatele con altra panna e crema di marroni, proseguendo con gli strati alternati, fino a riempire lo stampo. Ponete lo stampo in freezer per almeno 3 ore.

Trasferite la crema di marroni rimasta in una tasca da pasticciere, praticate 6-7 fori nel panettone e riempiteli con la crema. Sformate lo zuccotto e disponetelo sul panettone. Rifinite la giuntura con ciuffetti di crema di marroni, guarnite il dolce con un marron glacé al centro e 2 sul piatto.

Decorate, se vi piace, con un nastro dorato.Servite.