Q uesta appetitosa ricetta del crumble vegano di pesche è realizzata utilizzando olio d’oliva, farina e frutta ed è un dolce davvero semplice da preparare

Si ha poco tempo, ma si vuole realizzare un dolce goloso che abbia anche della frutta? L’ideale è il crumble che noi proponiamo nella versione vegana con le pesche, sostituendo il classico burro con dell’olio di girasole. Il crumble è un piatto della recente tradizione inglese e irlandese, che prevede due versioni: dolce e salata. La ricetta originaria nasce in Gran Bretagna durante Seconda Guerra Mondiale quale conseguenza del ferreo razionamento delle risorse alimentari. Si può servire per una merenda golosa o, come dessert, dopo un pasto accompagnandolo con una pallina di gelato (vegano o normale) o della panna montata (vegetale o classica).

Ingredienti

150 g di farina 00

150 g di farina integrale

150 g di zucchero di canna

200 ml d’olio di girasole

3 pesche

1 limone

Qualche fogliolina di menta

Qualche chiodo di garofano

Preparazione del crumble vegano di pesche

Il crumble vegano, in questa ricetta, si presenta come un dolce semplicissimo da realizzare, al sapore di pesche e menta fresca, perfetto da gustare nei giorni più caldi dell’estate.

La prima cosa da fare per la sua preparazione è lavare le pesche sotto l’acqua corrente e sbucciarle. Tagliale a tocchetti e irrorale con il succo di limone, i chiodi di garofano, le foglioline di menta e metà dello zucchero di canna.

In una terrina a parte mescola i due tipi di farina, la restante parte dello zucchero di canna e l’olio e con la punta delle dita cerca di creare le tipiche briciole del crumble vegano.

Quando avrai ottenuto una sorta di pasta frolla sbriciolata, riponi, sulla base di una teglia non troppo grande, o di piccole teglie mono porzione, le pesche condite.

Disponi successivamente uno strato di impasto e irrora con un filo d’olio. Naturalmente rivesti la teglia con della carta da forno.

Riscalda il forno a 180 gradi e cuoci il tuo dolce per circa 25 minuti.

Quando il crumble vegano alle pesche sarà cotto, sfornalo e lascialo raffreddare leggermente. Accompagna se vuoi con del gelato o della panna vegetale.

Il crumble è un dolce molto versatile: puoi sostituire le pesche con la frutta che preferisci, in base alla stagione, per esempio con delle fragole oppure le classiche mele e puoi cambiare la tipologia di farina da utilizzare, scegliendo per esempio della farina di riso oppure utilizzando per la quantità intera la farina 00.