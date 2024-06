Semifreddo di pesche e amaretti con fili di cioccolato

U n goloso e rinfrescante dolce estivo con la frutta di stagione

Il semifreddo di pesche e amaretti è un dolce dal tipico sapore estivo, ed è un ottimo finepasto facilissimo da preparare. Scopriamo insieme la ricetta step by step!

Ingredienti

200 g di amaretti

un kg di pesche

3 dl di panna fresca

100 g di cioccolato extrabitter

100 g di zucchero

un limone non trattato

Tutti i passaggi per fare il semifreddo di pesche e amaretti

Scottate le pesche in acqua in ebollizione per mezzo minuto, scolatele con un colino e pelatele. Tagliate la polpa a tocchetti e riunitele in una casseruola con lo zucchero, la scorza e il succo del limone e cuocetele su fiamma bassa per circa 15 minuti. Scolatele e tenete da parte il succo di cottura.

Montate la panna e amalgamatela al composto precedente. Tritate il cioccolato e scioglietelo a bagnomaria. Rivestite con carta da forno uno stampo da plum cake di 8×23 cm e distribuite sul fondo un terzo del composto di pesche. Versatevi sopra un cucchiaio di cioccolato fuso creando linee sottili e irregolari e proseguite alternando il composto di pesche e il cioccolato fuso fino ad esaurire il composto di pesche. Passate il semifreddo in freezer per 8 ore.

Lasciatele raffreddare, eliminate la scorza di limone e frullatele. Coprite gli amaretti con uno strofinaccio pulito e riduceteli in briciole con l’aiuto di un matterello, amalgamateli alle pesche tenendone da parte un cucchiaio abbondante e lasciate riposare per 30 minuti.

Mescolate il cioccolato rimasto con lo sciroppo di cottura delle pesche. Sformate il semifreddo, cospargetene la superficie con gli amaretti tenuti da parte e servitelo con la salsa di cioccolato preparata.