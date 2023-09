Come cucinare gli spinaci con le uova

G li spinaci con le uova in padella sono un piatto unico molto gustoso, ottimo anche per chi vuole mangiare leggero. La ricetta è facile. Ecco come prepararla in pochi minuti.



Ingredienti

400 g di spinaci freschi o surgelati

4 uova

2 cucchiai di parmigiano

olio

sale

Preparazione

Scaldate un cucchiaio di olio in una padella capiente antiaderente. Aggiungete gli spinaci e cuocete mescolando spesso.

Quando sono pronti, formate quattro buchi nella padella e versate le uova. Cuocete a fiamma bassa con il coperchio fino a quando l’albume non è cotto, ma il tuorlo è ancora morbido.

Togliete dal fuoco, aggiungete il parmigiano tagliato a scaglie e lasciate riposare le vostre uova con spinaci per un minuto con il coperchio. Poi servite subito.