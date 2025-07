L’estate è la stagione perfetta per riscoprire i classici della cucina italiana in chiave leggera, colorata e profumata. Il pollo, carne bianca per eccellenza, si presta benissimo alla cucina mediterranea, dove l’olio d’oliva, le erbe fresche, le verdure di stagione e gli agrumi sono protagonisti.

Che sia in insalata, in umido o infilzato su uno spiedino, il pollo si può preparare in mille varianti. Le ricette proposte valorizzano ingredienti semplici ma saporiti, con il rispetto delle tradizioni regionali.

In questa selezione trovi una fresca chicken salad all’italiana, un pollo in umido con pomodori e peperoni dal sapore rustico, e spiedini marinati al limone ed erbe aromatiche. Tre ricette diverse ma tutte deliziose.

1. Chicken salad all’italiana

Ingredienti (per 4 persone)

4 cosce di pollo

300 gr di pomodorini

120 gr di mais

70 gr di olive nere

Scaglie di parmigiano q.b.

Foglie di lattuga q.b.

Basilico fresco q.b.

Olio d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione

Cuoci le cosce di pollo in forno (200 °C per 25 minuti) o in friggitrice ad aria, girandole a metà cottura. Disossa e taglia la carne a pezzi. Mescolala in una ciotola con pomodorini tagliati, mais, olive, basilico, un filo d’olio d’oliva e sale. Servi su un letto di lattuga e completa con scaglie di parmigiano. Un piatto fresco, bilanciato e ideale per i giorni più caldi.

2. Pollo con pomodori e peperoni

Ingredienti (per 4 persone)

4 petti di pollo

2 pomodori maturi

1 peperone rosso

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

Erbe aromatiche (basilico, origano)

Olio d’oliva, sale, pepe

Parmigiano grattugiato q.b. (facoltativo)

Preparazione

Soffriggi in padella cipolla e aglio tritati con un po’ di olio. Aggiungi i petti di pollo e falli dorare. Unisci i pomodori a cubetti e il peperone a striscioline. Condisci con le erbe, sale e pepe. Copri e lascia cuocere a fuoco basso per 20–25 minuti. Servi caldo, guarnendo con basilico fresco e (se vuoi) una spolverata di parmigiano.

3. Spiedini di pollo marinati al limone ed erbe

Ingredienti (per 4 persone)

500 gr di petto di pollo

Il succo di 2 limoni

2 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaio di origano o rosmarino

sale e pepe q.b.

spiedini di legno o acciaio

Preparazione

Taglia il pollo a cubetti. In una ciotola unisci succo di limone, olio, erbe, sale e pepe. Lascia marinare la carne per almeno 1 ora in frigorifero. Infilza i pezzi sugli spiedini e cuocili alla griglia o in padella per 10-12 minuti, girandoli a metà cottura. Sono ottimi da gustare accompagnati da un’insalata o da un contorno di patate.

