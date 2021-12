P andoro e panettone? L'importante è che sia gourmet. Dalle versioni classiche a quelle arricchite con gocce di cioccolato o crema al pistacchio, ecco i migliori da acquistare in vista del Natale 2021

Panettoni e pandori da regalare

Quest’anno hai deciso di andare sul sicuro evitando doppioni o doni inutili? La scelta giusta allora è puntare sui regali enogastronomici, in primis su panettoni e pandori gourmet.

Quali prediligere quest'anno? Un'idea carina potrebbe essere quella di cimentarti in una preparazione casalinga, puntando su pandori e panettoni hand made con cui stupire amici e parenti. Qui puoi trovare qualche dritta utile:

Ma se in cucina non te la cavi benissimo o hai poco tempo, niente paura: puoi acquistare facilmente tantissime versioni golose... già pronte.

Spesso racchiusi in eleganti confezioni regalo, ti faranno fare un figurone e saranno regali apprezzatissimi con cui andrai sul sicuro.

Se sei a corto di idee, niente panico: abbiamo selezionato per te 10 panettoni e i pandori gourmet da acquistare su Amazon e da regalare (o regalarti) quest'anno a Natale.

Noi abbiamo già l'acquolina in bocca!

Il pandoro artigianale della Pasticceria Venezia

Nata nel cuore delle terre venete, la Pasticceria Venezia produce dolci dal 1932. Tra le sue creazioni d'eccezione anche il classico pandoro, soffice e delicato. Dalla consistenza morbida e compatta, è lievitato naturalmente e profumato dall'aroma naturale di agrumi e dalle note dolci delle bacche di vaniglia. Sarà un regalo perfetto anche grazie all'elegante astuccio in cartone ispirato alla magia di Venezia.

Il pandoro nella confezione di latta

Perfetto da regalare anche il pandoro della Pasticceria Fraccaro. Custodito in una bellissima confezione di latta riutilizzabile, è preparato solo con ingredienti provenienti da agricoltura biologica e secondo l'antica ricetta artigianale.

Il pandoro classico veronese

Anche la versione della Pasticceria Passerini è realizzata secondo la ricetta del caratteristico dolce veronese. Genuino e naturale, sarà il regalo perfetto per i veri amanti del pandoro classico. E con questa versione vai sul sicuro perché la Pasticceria Passerini ha una storica tradizione alle spalle, iniziata nel 1919.

Il pandoro Tre Marie

Sempre per coloro che fanno parte del "team Pandoro", un'ottima idea regalo può essere la versione firmata Tre Marie. Alla base una ricetta semplice, preparata con ingredienti genuini, ma impreziosita da un dettaglio inedito: l'utilizzo del pregiato burro francese AOP Charentes-Poitou. Per palati gourmet.

Il pandoro goloso

Se invece vuoi proprio esagerare e concederti - almeno a Natale - un maxi peccato di gola, la scelta giusta è il pandoro Balocco. La sua particolarità? È farcito con due golose creme, una al pistacchio e l'altra alla nocciola, e ricoperto di cioccolato fondente e granella di pistacchio caramellato.

Il panettone tradizionale

Per coloro che preferiscono invece il panettone, per non sbagliare puoi puntare su una versione classica. Quello di Fiasconaro è artigianale, arricchito con canditi freschi di arancia e uvetta aromatizzata al “vino marsala dop” e “terre siciliane zibibbo liquoroso igp”. Un prodotto di eccellenza che sarà sicuramente apprezzato per l'alta qualità delle materie prime.

Il panettone artigianale alla gianduia

L'alternativa super golosa è invece questo panettone firmato Marturano. Oltre ad essere artigianale, con lievitazione naturale, è ricoperto di cioccolato e farcito con gocce di cioccolato. Ma non basta: all'interno della confezione è incluso un vasetto di squisita crema alle nocciole ... per rendere tutto ancora più ghiotto.

Il panettone pere e cioccolato

Per le amiche, le colleghe o qualsiasi persona a cui vuoi fare un regalo goloso e originale, punta su questo panettone gourmet proposto da T'a Milano. Oltre ad essere creato seguendo l’antica arte pasticciera con lievito madre, è farcito con dolci pere candite e cioccolato fondente. Impossibile resistere.

Il panettone pistacchio&cioccolato

Rigorosamente artigianale, anche il panettone di Sciara può essere il regalo giusto per soddisfare i palati più esigenti. In questa versione, infatti, pistacchio e cioccolato di Modica si uniscono in un mix golosissimo.Questo panettone può essere inoltre farcito a piacere con la crema di Pistacchio al 60% inclusa nella confezione, utilizzando il pratico spalmino, anch'esso incluso. Per un regalo d'eccezione.

Il panettone classico milanese

Infine, se vuoi onorare la tradizione del "panetùn" alla milanese, scegli l'edizione gourmet di Sal De Riso, un panettone artigianale classico, farcito con bucce d'arancia candita, uvetta sultanina e cedro diamante. In base alle recensioni dei clienti Amazon è decisamente tra i più buoni in circolazione.

