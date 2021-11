B uoni, belli e accontentano tutti: i regali gastronomici sono il pensiero perfetto per gli amanti della buona tavola e non solo.

Regali di Natale gastronomici

Siamo tutti d'accordo: con le sue luci, l'atmosfera di festa, le leccornie e i regali, il Natale è un momento bellissimo, per alcuni il più bello dall'anno. Ma ammettiamolo, è anche una grande fonte di stress: si contano i giorni e si cerca di scoprire cosa regalare ad amici, parenti e colleghi di lavoro. Proprio la scelta di regali di Natale utili infatti, specialmente per i ritardatari cronici, è un momento che genera ansia e il timore di regalare qualcosa che starà a marcire per mesi in uno scantinato buio è sempre dietro l'angolo.

Meglio puntare sul sicuro e trovare qualcosa che metta davvero tutti d'accordo. E cosa se non un regalo enogastronomico? Una buona bottiglia di vino, un panettone artigianale, un amaro particolare da gustare in compagnia, magari proprio nelle giornate di festa: sono tutte idee semplici ma che sicuramente riusciranno a fare breccia nel cuore (e non solo!) delle persone a cui si vuole bene.

Chi non ha tempo di cimentarsi nella realizzazione di golosi regali fatti a mano in cucina, come biscottini, marmellate e conserve, liquori fatti in casa e altre delizie casalinghe, può scegliere fra una grande varietà di prodotti: dai più tradizionali a quelli più ricercati e particolari, sono tantissimi quelli che, per Natale, si vestono a festa, con confezioni che, già da sole, costituiscono un bellissimo pacchetto regalo. E ce ne sono per tutti gusti e tutte le tasche.

I panettoni, un grande classico

Che sia per il cenone del 24 o per il pranzo del 25, in nessuna casa può mancare un panettone che è anche un’ottima idea regalo. Dal classico firmato dallo chef Cannavacciuolo, passando per il prodotto di tendenza dell’ultimo periodo: il panettone al pistacchio.

Uno per ogni gusto, impossibile non trovare quello giusto da donare, il gift perfetto per le cene natalizie (comprese quelle più formali).

Fiasconaro, Panettone Oro Verde con Crema di Pistacchio

Cannavacciuolo, Panettone classico

Flamigni, panettone Marron Glacè

I pandori da donare

L’eterna lotta tra panettone e pandoro può arrivare a dividere intere famiglie e, per non creare dissapori proprio il giorno di Natale, meglio regalare anche un pandoro.

Adatto ai più piccoli che ritrovano dolci sapori in questo lievitato natalizio o a chi, proprio, non sopporta i famosi canditi all’interno del panettone.

Pasticceria Passerini

Fraccaro Spumadoro, Pandoro artigianale

DolceVita by Vergani

Il cioccolato, per i golosi

Non è Natale senza un po’ di cioccolato. Dal classico passando al bianco arricchito da specialità italiane fino a quelli realizzati appositamente per il periodo dell’avvento. Come sceglierlo? Pensa all’occasione in cui dovrai donarlo e, soprattutto, a chi. Possono essere anche un’ottima idea da tenere sempre a casa per un gift dell’ultimo minuto.

Santas & Trees Set, napolitains natalizi

Venchi, Cioccolatini Granblend In Portapenne Arancio

Vialetto, Cioccolato Bianco Salato Con Pistacchi E Mandorle

Per chi ama bere

Per il brindisi del 24 dicembre o per un digestivo dopo le abbuffate infinite nei giorni caldi: immancabile un tocco alcolico e, come in tutti periodi dell’anno, è un regalo perfetto in tantissime occasioni. Sì alle bollicine, ma anche ai cofanetti con bicchieri fino al set firmato NIO per un cocktail last second.

Bellavista Brut Teatro alla Scala

NIO Cocktails, Box Cocktail

Jefferson, cofanetto con 2 Bicchieri originali

Per la tavola di Natale

C’è chi ama portare sulla tavola di Natale, ma anche della Vigilia, il menù della tradizione che può variare ma senza esagerare. Ma è innegabile che non possano mancare delle piccole chicche che, se vengono donate, sono ancora più apprezzate. Qui qualche spunto utile.

Bottarga di muggine

Prosciutto iberico

Tartufo Uncinato

