T ra grandi classici e proposte gourmet, ecco le uova di Pasqua da scegliere quest’anno per festeggiare in dolcezza

Uova di Pasqua 2021 da comprare online

Quella delle uova di Pasqua è da sempre una tradizione irrinunciabile per grandi e piccini, un rito goloso da condividere in famiglia oltre che un dolce peccato di gola da concedersi senza sensi di colpa, e Pasqua 2021 non farà eccezione.

Anche quest’anno, allora, è arrivato il momento di lanciarti nello shopping più dolce dell'anno perché anche online puoi scovare tantissime proposte: dalle classiche uova di cioccolato artigianali a quelle a base di accostamenti insoliti fino alle versioni senza zucchero, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Come scegliere le migliori uova di Pasqua? Se la caratteristica per eccellenza a cui prestare attenzione resta senza dubbio la qualità delle materie prime utilizzate, un occhio va dato sicuramente anche al packaging e, va da sé, alla presenza dell’immancabile sorpresa.

Se sei a caccia di un pensiero per amici e parenti, lasciati ispirare dai nostri suggerimenti, e dalle novità 2021 più trendy: sarà un modo goloso per augurare buona Pasqua.

Qui sotto trovi infatti una selezione speciale di uova di cioccolato che puoi comprare subito online.

Uova di Pasqua Chiara Ferragni

Da regalare alle amiche più modaiole, quest'anno arriva anche l'uovo di Pasqua firmato dalla più nota influencer del mondo, alias Chiara Ferragni. Realizzato con finissimo cioccolato al latte, è caratterizzato dall'incarto total pink con famosissimo logo dell'occhio creato dall'imprenditrice digitale. In più, acquistandolo, aiuterai a sostenere "I bambini delle fate", impresa sociale che si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale.

Uova di Pasqua Kinder

Un grande classico intramontabile, e anche un regalo perfetto se ci sono bambini in famiglia. Kinder offre un assortimento vastissimo in fatto di uova di Pasqua, che sono disponibili in tre taglie diverse (150 gr, 220 gr e 320 gr). Tantissimi i personaggi amati dai bambini che si trovano nelle sorprese, come ad esempio l'uovo in foto dedicato a Barbie.

L'uovo di Pasqua artigianale

Tra le uova di Pasqua da acquistare anche quest'anno non può mancare una pregiata versione artigianale. Quello della Fabbrica Artigiana Il Casale di Spanora è realizzato con cioccolato fondente extra italiano di alta qualità ma non solo: lo zucchero è sostituito in parte con miele italiano che dona una dolcezza più naturale e leggera, con meno calorie. Il tutto in un formato da 300 grammi... ovviamente con sorpresa.

Uovo di Pasqua Lindt

Per i più golosi, immancabile anche quest'anno l'uovo firmato dai Maîtres Chocolatiers Lindt. A base di cioccolato al latte creato con pregiate fave di cacao e con i migliori ingredienti, contiene 4 boules LINDOR al latte e una sorpresa. Perfetto anche da regalare ad amici o parenti.

L'uovo di Pasqua al pistacchio

Artigianale ma anche caratterizzato da un gusto speciale: l'uovo di Bacco è prodotto in Sicilia, a Bronte, ed è realizzato con gustosissimi pistacchi tostati e cioccolato bianco lavorato. Pensato per soddisfare anche i palati più sofisticati ed esigenti, sarà una perfetta idea regalo per stupire chi ami.

L'uovo di Pasqua Baci Perugina

L'uovo di Pasqua più romantico? Anche quest'anno non può che essere quello targato Baci Perugina. A base di cioccolato Fondente extra, senza glutine, è arricchito da nocciole in pezzi 100% italiane e racchiuso in un'elegante confezione perfetta per essere regalata. La chicca in più? La sorpresa realizzata da Maestri Orafi Toscani...

Uovo di cioccolato Venchi

Per chi invece è a caccia di accostamenti insoliti e proposte gourmand, tra le uova di Pasqua da acquistare subito c'è quello di Venchi: uno scrigno di cioccolato bianco con granella di fave di cacao tostate, fiocchi di caramello e cristalli di lampone. Il tutto racchiuso in un'elegante confezione di metallo da riutilizzare.

L'uovo di cioccolato bianco

Come accontentare i fanatici del cioccolato bianco? L'idea giusta è la confezione firmata Lindt: all'interno un uovo di pregiato cioccolato bianco e una cascata di Lindor... impossibile resistere.

L'uovo di Pasqua light

Un peccato di gola senza sensi di colpa? L'uovo che fa per te è quello artigianale proposto da Antico Castello: a base di cioccolato extra fondente non contiene zucchero ed è gluten free.

