Oggi è il Pancake Day: tutte le curiosità e la storia di questo dolce

Noi festeggiamo il Carnevale, a Londra il martedì grasso è il giorno dei pancake

Pronti a cucinare? Come colazione o come merenda, i pancake sono proprio irresistibili! Questo dolce, di origine anglosassone, viene preparato e consumato per la prima colazione, accompagnato da marmellata di frutta o sciroppo di cedro. Nella tradizione britannica i pancake vengono cucinati il martedì grasso, giorno in cui in Italia diamo il via ai festeggiamenti del Carnevale, ed è quindi considerato il Pancake Day. Questo perché una leggenda racconta che le donne dovessero terminare le uova nelle dispense prima dell’inizio della Quaresima.

Le origini del Pancake

Il pancake si presenta come una frittella simile ad una crepe e si può gustare in diversi momenti della giornata, sai per colazione o per un brunch mattutino sia per uno spuntino nel pomeriggio.

Un piatto tipico della cucina inglese, pare che la prima ricetta dei pancake risalga addirittura al 1400.

E se noi a Carnevale ci rimpinziamo di frittelle e chiacchiere, gli inglesi invece festeggiano il martedì grasso come Pancake Day: questo perché la tradizione vuole che le donne dovessero finire uova e burro prima dell’inizio della Quaresima e si dedicassero così alla preparazione di queste deliziose frittelle!

La Pancake Day Race

Il giorno dei pancake è dedicato a giochi e divertimenti, uno su tutti la Pancake Day Race: una competizione in cui le donne si sfidano a correre con un pancake caldo in mano, che deve essere lanciato almeno tre volte prima di completare la gara.

La corsa dei pancake e di conseguenza il pancake day, nasce secondo la tradizione quando una massaia, cucinando, sentì il suono delle campane della chiesa che segnavano l’inizio delle confessioni e corse fuori di casa con i pancake ancora nella padella e per non farli bruciare continuò a lanciarli in aria.

I Pancake inglesi

Sapevi che i pancake inglesi sono più simili alle crepes francesi, più sottili e leggeri, mentre quelli americani sono più spessi e consistenti?

Sembra che in Inghilterra nel Pancake Day vengano utilizzate ben 52 milioni di uova. Nel 2012 in America, a Springfield, è stata organizzata la più grande colazione al mondo a base di pancake: 15 mila persone hanno mangiato il più alto numero di pancake mai visti.

Tradizionalmente i pancake inglesi venivano serviti guarniti semplicemente di zucchero e limone, poi fu aggiunto il burro, e ancora, come da tradizione canadese, lo sciroppo d’acero.

Oggi i pancake vengono serviti con frutta fresca, nutella, palline di gelato, o addirittura nella versione salata.