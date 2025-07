Alternativa sfiziosa e vegetariana alle classiche cotolette di carne, le cotolette di ricotta e zucchine sono perfette per chi cerca un piatto saporito ma leggero. Morbide dentro e croccanti fuori sono ideali sia come secondo che come finger food per un aperitivo e si preparano con pochi ingredienti semplici e genuini. La ricotta dona una consistenza cremosa, mentre le zucchine aggiungono freschezza e un tocco di colore.

Ingredienti per circa 8 cotolette

250 g di ricotta

2 zucchine medie

un uovo

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

Pangrattato q.b. (sia per l’impasto che per l’impanatura)

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva (per la cottura in padella o al forno)

Aglio, prezzemolo o menta per aromatizzare facoltativi)

Preparazione

Lava le zucchine, grattugiale con una grattugia a fori larghi e strizzale bene per eliminare l’acqua in eccesso. In una ciotola capiente unisci la ricotta, le zucchine grattugiate, l’uovo, il parmigiano, un pizzico di sale e pepe. Aggiungi pangrattato quanto basta per ottenere un composto morbido ma lavorabile con le mani.

Con le mani umide, forma delle polpette schiacciate a forma di cotoletta, passale nel pangrattato e adagiale su un piatto. Cuoci le cotolette in padella con un filo d’olio fino a doratura, oppure in forno a 200°C per circa 20 minuti, girandole a metà cottura. Servile calde o tiepide, magari accompagnate da un’insalata fresca o una salsa leggera allo yogurt.

