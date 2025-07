Il cordon bleu di melanzane al forno è un’alternativa golosa al tradizionale cordon bleu di pollo che celebra i sapori mediterranei. La melanzana sostituisce con successo la carne grazie alla sua consistenza morbida e al gusto delicato.

Questa ricetta unisce fette di melanzana dorate, mozzarella filante e fette di prosciutto, il tutto avvolto da una panatura croccante. Può essere servita come secondo piatto con una fresca insalata oppure come antipasto creativo e sfizioso. La cottura al forno la rende più leggera rispetto alla versione fritta, pur mantenendo una crosticina invitante.

Facile da preparare, economico e personalizzabile, il cordon bleu di melanzane al forno conquista sia i vegetariani sia gli amanti della cucina italiana fatta in casa. Ecco come realizzare la ricetta passo per passo.

Ingredienti (per 3 cordon bleu)

6 fette di melanzana (spesse circa 1,5 cm)

3 fette sottili di formaggio (fontina, groviera, provola dolce, mozzarella per pizza ecc.)

3 fette di prosciutto cotto

Basilico e prezzemolo fresco q.b.

Sale q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

1 uovo sbattuto

Farina q.b.

4 cucchiai di pangrattato

Preparazione

Lava e asciuga le melanzane, poi tagliale a fette spesse circa 1,5 cm. Griglia le fette di melanzane in padella con un filo d’olio d’oliva 2-3 minuti per lato. Sala leggermente e cospargi con basilico e prezzemolo tritati. Lascia intiepidire. Su una fetta di melanzana metti una fetta di formaggio e una di prosciutto. Chiudi con un’altra fetta per formare un “panino”. Passa ogni cordon bleu prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato. Disponi i cordon bleu su una teglia con carta forno, irrora con un filo d’olio e cuoci in forno statico a 180 °C per circa 20 minuti, finché risultano dorati.

