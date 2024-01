Come preparare le cotolette di finocchi

C roccanti fuori e morbide dentro, le cotolette di finocchi si preparano in modo facile e veloce. Potete servirle come contorno o, direttamente, come secondo.

Ingredienti

3 finocchi

3 uova

pangrattato

12 fette di provola

parmigiano reggiano grattugiato q.b.

sale

Preparazione

Tagliate i finocchi a fette di 5-7 millimetri con un coltello, avendo cura di non rimuovere la parte inferiore dell’ortaggio in modo che le varie foglie restino unite in una sola fetta.

Cuocetele in acqua bollente salata per 10 minuti, quindi scolatele delicatamente e tenetele da parte.

Adagiate una fetta di provola su ciascuna fetta di finocchio. Passatele nell’uovo sbattuto.

Ricopritele di pangrattato che avrete miscelato con il parmigiano reggiano grattugiato. Ripetete l’operazione una seconda volta in modo da ottenere una panatura uniforme e croccante.

Adagiate le cotolette di finocchi su una teglia rivestita di carta forno e cuocetele a 220°C per 20-25 minuti girandole a metà cottura. Quando risulteranno dorate, sfornatele e servitele ben calde.