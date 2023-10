Come cucinare i fondi di carciofo alla maionese

I fondi di carciofo alla maionese sono un piatto facile da preparare e squisito. Un secondo o contorno perfetto per ogni occasione. Ecco la ricetta.

Ingredienti

6 carciofi

500 gr di piselli sbucciati

5 cucchiai di maionese

sale q.b.

il succo di un limone

Preparazione

Tagliare le punte ai carciofi e, con un coltello affilato, tornire il fondello in modo da togliere le parti più dure. Mettere subito i fondi così ottenuti in acqua fredda acidulata col limone.

In acqua abbondante e salata cuocere i fondi di carciofo. Scolarli e lasciarli raffreddare.

Mettere i piselli in acqua bollente e cuocere per 15 minuti. Raffreddarli in acqua fredda. Scolarli e condirli con il sale.

Completare i piselli con la maionese. Mischiare adagio per no smontare la salsa.

Disporre i carciofi a scodella e mettere dentro i piselli conditi.