La barbabietola è un ortaggio dalle numerose virtù. Ricca di ferro e antiossidanti. Scoprine le proprietà benefiche

Il suo sapore un po’ particolare e il suo colore che ricorda quello del sangue fanno sì che molte persone escludano a prescindere il loro consumo; ma le barbabietole sono ortaggi ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo: scopriamo perché è importante inserirle nella nostra dieta.

Le proprietà e i benefici della barbabietola

La barbabietola rossa è un ortaggio un po’ “difficile”, nel senso che non tutti ne amano il particolare sapore. Però si tratta di un vegetale estremamente benefico per la salute. È ricchissima di sostanze importanti per il mantenimento del benessere del nostro organismo quali:

gli antiossidanti ,

, le vitamine,

i minerali.

La barbabietola svolge una profonda azione detox sul fegato e drenante sulla ritenzione di liquidi.

Le barbabietole sono consigliate anche nell’alimentazione della donna in gravidanza perché contengono una buona quantità di acido folico, essenziale per il corretto sviluppo del feto.

È utile a chi soffre di anemia

La carenza di ferro è una condizione molto comune tra le donne, complici le diverse fasi della vita femminile come il ciclo mestruale, la gravidanza e il post-parto. Il ferro può essere sia di origine animale (da carne, pesce, uova) sia di origine vegetale (da ortaggi, come la barbabietola e legumi).

Entrambe le tipologie di ferro sono valide per la nostra salute, ciò che più conta è che questo prezioso minerale venga “fissato” e assorbito nel modo corretto. Il processo di assimilazione si innesca quando al ferro associamo l’assunzione di vitamina C fresca.

È un anti-age naturale

Sono numerosi i vegetali ricchi di antiossidanti e, quindi, è bene che la dieta quotidiana sia il più “green” possibile.

A cosa servono gli antiossidanti? Si tratta di preziose sostanze fondamentali per ridurre la formazione di radicali liberi e “abbattere” quelli naturalmente prodotti dall’organismo (per invecchiamento, stress, infiammazioni) preservando la salute e la giovinezza delle cellule.

La barbabietola rossa è, quindi, ricca di sostanze antiossidanti come i flavonoidi, le saponine e le antocianine: antinfiammatori naturali, validi alleati della salute del cuore e utili nella prevenzione delle patologie di tipo cardiovascolare.

Grazie alle sue sostanze benefiche, la barbabietola è molto efficace nel rinforzare le pareti venose e il microcircolo, prevenendo la rottura dei capillari e le vene varicose.

Le barbabietole rosse sono state inserite tra gli alimenti consigliati nella prevenzione delle patologie tumorali (soprattutto di quelle a carico di stomaco e intestino).

È preziosa in gravidanza

La barbabietola rossa contiene moltissime vitamine e altrettanti minerali preziosi per sentirsi in forma. Inoltre, si tratta di un ortaggio consigliato per l’alimentazione delle donne in gravidanza poiché le barbabietole solo ricche di acido folico (o vitamina B9).

L’acido folico è, infatti, prescritto come integratore indispensabile nei mesi di gestazione perché preserva il nascituro da malformazioni aiutando il corretto sviluppo del feto. L’acido folico non si assume soltanto con integratori specifici ma è presente in natura in molti alimenti.

Per assorbire al meglio l’acido folico, è preferibile consumare l’ortaggio crudo.

È purificante e regolarizza la pressione

Consumarla ai cambi di stagione (soprattutto nel passaggio da inverno e primavera) è un’ottima strategia detox. Infatti, la barbabietola grazie agli antiossidanti e ai minerali in essa contenuti, aiuta il fegato nel suo duro lavoro e favorisce disintossicazione e drenaggio.

Per una dieta purificante, sono indicati i succhi freschi di barbabietola. Inoltre, questi ultimi sono bevande efficaci anche per regolarizzare la pressione, soprattutto se si soffre di ipertensione.

Barbabietola rossa calorie

La barbabietola è un ortaggio amico della dieta poiché apporta davvero un numero esiguo di calorie. In 100 grammi di questo ortaggio, se mangiato crudo, si trovano infatti soltanto 20 calorie.

Barbabietola rossa controindicazioni

La barbabietola, come abbiamo visto, apporta grandi benefici all’organismo, ma questo non significa che non vi siano delle controindicazioni. Vista l’elevata presenza di sali minerali e ossalati si sconsiglia l’assunzione da parte di soggetti che soffrono di calcolosi renali. Inoltre, meglio evitare di mangiarle se si soffre di acidità di stomaco: le barbabietole stimolano la produzione dei succhi gastrici.

Barbabietola: gli usi in cucina

La barbabietola è un alimento perfetto per chi desidera perdere peso: infatti contiene pochissime calorie e, se consumata cruda, vanta un basso indice glicemico prevenendo, così, le pericolose impennate di insulina e l’accumulo di adipe soprattutto nella parte superiore del corpo (addome, fianchi, braccia, seno).

Inoltre, anche quando il problema è la cellulite, la barbabietola agisce con efficacia favorendo il drenaggio dei liquidi e delle tossine.

Questo colorato ortaggio è anche ricco di minerali drenanti come il potassio e di vitamine preziose per mantenere elevati sia il livello di energia sia la funzionalità del sistema immunitario: vitamina C, vitamina A e vitamine del gruppo B. Questo tubero è un valido aiuto nella stagione invernale grazie alle sue proprietà.

Il suo sapore dolciastro e il suo colore rosso intenso si presta alla preparazione di tantissime ricette sfiziose.

Barbabietola rossa al forno

Uno dei modi più comuni per cucinare la barbabietola rossa è il forno. Aggiungendo alle barbabietole tagliate a spicchi (il consiglio è quello di acquistarle precotte) un pizzico di sale, un filo d’olio e del rosmarino si ottiene un gustoso e salutare contorno. È sufficiente cuocerle nel forno preriscaldato (a 150°) per circa 20 minuti, a una temperatura di 200°. Una valida alternativa è l’aggiunta di cipolle bianche, per rendere il piatto ancora più saporito. Le barbabietole rosse al forno sono perfette per accompagnare piatti di carne e pesce.