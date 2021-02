Ideali come spuntino a metà mattina o dopo l’allenamento, le mandorle sono una potente ricarica per il tuo organismo



Ideali per chi fa sport, ma anche solo per chi ha la classica vita frenetica da tenere a bada: ricche di bontà naturale, vitamine e minerali, le mandorle sono un carburante di benessere tra un pasto e l’altro. Ecco perché non potrai più fare a meno del tuo snack ricarica-energia completamente naturale.

23, il numero magico

Le mandorle sono lo spuntino perfetto che Madre Natura ha creato per noi. Una manciata di 30 g (circa 23 mandorle) contiene 175 kcal e 6 grammi di proteine vegetali energizzanti, più fibre e grassi buoni: un piacevole snack da avere sempre a portata di mano ogni volta che senti di aver bisogno di una sferzata di energia.

Le mandorle sono ricche di riboflavina (anche conosciuta come vitamina B2) e sono anche una fonte di niacina (B3), tiamina (B1) e folato (B9) che contribuiscono al metabolismo energetico.

Perché sono perfette dopo il tuo allenamento

Le mandorle sono uno spuntino post allenamento ideale. Contengono proteine, ​​che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. In più, sono anche un'alta fonte di magnesio, che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.

Le mandorle sono ricche di calcio e potassio. Il calcio contribuisce al mantenimento delle ossa, mentre il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare.

Ultimo ma non meno importante, le mandorle sono adatte a tutti i tipi di stili alimentari: dal vegetariano al flexitariano, dal senza glutine al vegano, e possono far parte altrettanto di qualsiasi piano di controllo del peso.

Il boost di energia più amato dalle star

Miranda Kerr, Meghan Markle, Heidi Klum: per queste donne famose in tutto il mondo le mandorle sono lo snack perfetto per resistere ai morsi della fame tra un pasto e l’altro.

Sai perché le star amano le mandorle? Una manciata di mandorle croccanti e gustose (30g o circa 23 mandorle) è un ottimo spuntino anche quando sei in movimento, perfetto da portare in borsa senza doversi preoccupare delle briciole. Quando hai bisogno di energia per affrontare le tue giornate super frenetiche, le mandorle sono al tuo fianco!

Inoltre, le mandorle sono il complemento perfetto alla tua routine di bellezza quotidiana perché oltre a niacina e riboflavina, sono fonte di zinco, tutte sostanze che contribuiscono al mantenimento della pelle. Questo minerale contribuisce anche al mantenimento di unghie e capelli.

Inoltre, con 30 g di mandorle, ottieni il 60% della tua porzione giornaliera di vitamina E, che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo causato da fattori ambientali come luce solare, inquinamento, fumo di sigaretta.

Ma ogni donna è una star, o se non altro una persona con una vita super frenetica. Quindi non dimenticare di avere la tua manciata di mandorle sempre a portata di mano: in una piccola latta o in una bustina, anche durante una breve pausa, saranno lì per te!