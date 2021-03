E lettrica, per microonde o da mettere sul fornello: se hai deciso di dare una svolta alla tua alimentazione, l’acquisto da fare subito è la vaporiera

Perché comprare una vaporiera

Cucinare a vapore dotandosi di una vaporiera è una mossa estremamente positiva per il nostro benessere per tre motivi:

cucini in modo sano

tagli le calorie

preservi il gusto degli alimenti

Tutto quello che devi fare è scegliere il modello di vaporiera migliore per le tue esigenze.

In commercio ne esistono di tanti tipi diversi: ecco le principali tipologie.

La vaporiera elettrica maxi

Se cerchi una vaporiera che ti permetta di preparare un pasto completo in una volta sola la soluzione è puntare sui modelli multistrato. Quella con tre vaschette di Russell Hobbs ti offre molti vantaggi: dotata di un serbatoio per l'acqua da 1,3 litri, produce rapidamente il vapore e grazie all'apertura laterale puoi aggiungere acqua per una cottura continua. Usarla è facilissimo anche grazie al timer da 60 minuti che ti risolve la vita.

La vaporiera elettrica con doppia vaschetta

Se per preparare i tuoi manicaretti ti bastano due vaschette differenziate, la vaporiera che fa per te è quella elettrica di Beper. Dotata di due vani trasparenti da 2,5 litri cadauno, ti permette di cucinare in modo facile ma anche sicuro: se durante la cottura l'acqua si esaurisce, infatti, la vaporiera si spegne automaticamente evitando danni e grazie alle maniglie e ai ganci di chiusura puoi spostarla facilmente senza scottarti. Inoltre dispone di un timer da 60 minuti che ti consente di impostare le cotture che desideri con spegnimento automatico.

La vaporiera con cuociriso

Riso e verdure sono il tuo forte? Punta allora sulla pentola che funziona sia come cuociriso che come vaporiera. Quella di Russell Hobbs ti permette di preparare fino a 6 porzioni di verdure ma puoi usarla anche per cucinare al vapore carne o pesce. In più, grazie alla funzione riscaldante automatica, puoi tenere il cibo in caldo senza fatica.

La vaporiera compatta

Se nella tua cucina la parola d'ordine è praticità punta invece su una vaporiera come quella di Braun. Il vantaggio? I due cestelli compatti ma capienti che ti permettono di riporre comodamente la vaporiera anche in poco spazio. Inoltre il modello ti assicura una produzione super rapida del vapore necessario per la cottura degli alimenti (in soli 45 secondi) ed è dotato di easy-timer con autospegnimento.

La vaporiera per microonde

Se invece il tuo asso nella manica è il forno a microonde, per la cottura a vapore può servirti una vaporiera ad hoc. Quella di Whirlpool è perfetta per cucinare pesce e verdure, mantenendo intatte le proprietà nutritive. Utilizzabile in tutti i forni a microonde, puoi portarla direttamente in tavola, tenendo così in caldo le tue preparazioni.

La vaporiera pentola in acciaio

L'alternativa più classica alla vaporiera elettrica è invece la pentola in acciaio dotata di cestello interno. Puoi usarla facilmente su qualsiasi fornello, anche sulle piastre a induzione, e ti assicura una cottura al vapore perfetta.

Vaporiera cestello in bambù

La cucina orientale è la tua passione? Per la tipica cottura al vapore, allora, punta sul tradizionale cestello in bambù: dotata di due livelli, è perfetta per preparare verdure, ravioli cinesi o filetti di pesce. La chicca in più? La usi anche per servire le tue ricette regalando alla tavola un tocco etnico.

La vaporiera che cuoce anche i dolci

Infine se cerchi una vaporiera multifunzione oltre che professionale, il modello che fa per te è senza dubbio quello di Tefal. Velocissima e pensata per preservare al meglio le vitamine, ti permette di cucinare fino a tre portate alla volta ma non solo. Dotata di pratico display digitale, all'interno trovi anche 4 vasetti per preparare i dolci al vapore.

Vaporiera: i benefici

La cottura a vapore, ormai si sa, è quella più consigliata per la salute e per la linea, non solo perché permette di ridurre l’utilizzo di condimenti pesanti e poco digeribili ma anche perché aiuta a mantenere le sostanze nutritive presenti nei cibi, come sali minerali e vitamine. Il motivo è semplice: rispetto alla classica bollitura, la cottura al vapore sfrutta una temperatura più bassa che non intacca i nutrienti.

Senza contare che la cottura al vapore, che non prevede l’immersione dei cibi nell’acqua, è ideale anche per preservare al meglio il sapore degli alimenti, a tutto vantaggio del palato.

E se non ami stare ai fornelli, ancora meglio, visto che le vaporiere, specie quelle elettriche, non richiedono nessun tipo di supervisione: basta mettere gli alimenti nel cestello, impostare il timer e il gioco è fatto.

Tieni presente infine che nella vaporiera è possibile cucinare davvero di tutto: non solo riso e verdure ma anche pesce, carni bianche, uova e persino dolci!

Come scegliere la vaporiera migliore

Come abbiamo visto esistono diversi modelli di vaporiera: da quella elettrica, anche a più livelli, perfetta per preparare facilmente un pasto da più portate, fino alle classiche pentole con cestello da mettere sui fornelli, fino a quella per il microonde. In linea di massima puoi regolarti così:

Vaporiera elettrica a più piani: se cucina per tante persone e cuoci a vapore molto spesso, quasi ogni giorno

Pentola in acciaio con vaporiera: un po' meno pratica della vaporiera elettrica, ma va bene se non ha spazio in cucina, perchè la utilizzi anche come pentola normale

Vaporiera di bambù: se sei fan della cucina orientale

Vaporiera per il forno a microonde: ovviamente se possiedi un microonde e lo usi molto.

