N on c’è niente di più buono del pane fatto in casa: per farlo a regola d’arte, però, può essere utile puntare su un elettrodomestico ad hoc. Ecco una guida per orientarti alla scelta della macchina del pane

Macchina del pane

La macchina del pane è l'elettrodomestico da avere se ami il pane fatto in casa e lo prepari spesso.

Questo elettrodomestico, super pratico e funzionale, ti permette infatti di impastare, far lievitare e cuocere il tuo pane in pochi e semplici gesti: serve solo inserire gli ingredienti e impostare la macchina.

La macchina del pane è insomma un modo praticissimo per godersi il piacere del pane fresco fatto in casa senza troppa fatica e senza sporcare troppi utensili in cucina.

In commercio esistono diversi tipi di macchine per fare il pane. Come orientarti nella scelta? Niente paura: abbiamo preparato una piccola guida che potrebbe fare al caso tuo, con le migliori macchine del pane in commercio, i modelli delle marche più note e i prezzi.

Migliori macchine del pane 2021

Se vuoi farti velocemente un'idea di quali sono le migliori macchine del pane in commercio, ecco quali sono al momento le più venute su Amazon:

Macchina del pane: come sceglierla

La caratteristica principale di tutte le macchine per il pane è la capacità di coniugare la funzione impastatrice con quella di un vero e proprio forno per cuocere: all’interno, infatti, tutte le macchine sono dotate di una pala mantecatrice che mescola tutti gli ingredienti, andando a formare il composto e cuocendolo una volta pronto.

Ci sono però alcune carattersitiche che possono variare da un modello all’altro. Eccone alcune a cui prestare attenzione:

dimensione e capacità ; prima di procedere all’acquisto valuta bene quanto spazio hai a disposizione in cucina: alcuni modelli sono piuttosto voluminosi, altri decisamente più compatti. Va da sé che questa caratteristica incide anche sulla capacità: alcune macchine ti permettono di sfornare fino a un kg di pane e più, altre solo 500 gr;

; prima di procedere all’acquisto valuta bene quanto in cucina: alcuni modelli sono piuttosto voluminosi, altri decisamente più compatti. Va da sé che questa caratteristica incide anche sulla capacità: alcune macchine ti permettono di sfornare fino a un kg di pane e più, altre solo 500 gr; programmi preimpostati : alcuni modelli ti offrono la possibilità di scegliere facilmente tra diversi programmi, come quello per fare il pane bianco, integrale o senza glutine ma anche per sfornare dolci o marmellate; sta a te valutare se vuoi un elettrodomestico multitasking o al contrario più semplice;

: alcuni modelli ti offrono la possibilità di scegliere facilmente tra diversi programmi, come quello per fare il pane bianco, integrale o senza glutine ma anche per sfornare dolci o marmellate; sta a te valutare se vuoi un elettrodomestico multitasking o al contrario più semplice; timer per la partenza ritardata ; alcune macchine per il pane possono anche essere programmate, una caratteristica utile che ti permette di mettere in funzione l’elettrodomestico anche di notte;

; alcune macchine per il pane possono anche essere programmate, una caratteristica utile che ti permette di mettere in funzione l’elettrodomestico anche di notte; accessori e misurini in dotazione; infine anche gli optional possono variare da un modello all’altro: alcune macchine vengono vendute corredate da misurini per facilitare il dosaggio degli ingredienti, altre con ricettari da cui prendere ispirazione; sta a te scegliere quello che può essere più utile.

I prezzi? Si va da poco più di 50 euro per i modelli basic ai 200 euro e più per quelli professionali.

Per farti un’idea più precisa, trovi qui sotto una selezione di macchine per il pane adatte a soddisfare qualsiasi esigenza... anche la tua!

La macchina del pane economica e funzionale

Tra i modelli più economici ma comunque funzionali, c'è la macchina del pane di Ariete, facilissima da utilizzare, basta scegliere gli ingredienti che preferisci per preparare pane integrale, pane senza glutine, pasta per pizza ma anche dolci. Inoltre il modello ti permette di scegliere tra 19 programmi preimpostati e 3 livelli di cottura diversi. La capacità è invece di 500 grammi.

La macchina con timer

Altrettanto economica è la macchina del pane Princess che vanta 15 programmi preimpostati. Il modello ti permette di scegliere inoltre la capacità di cui hai bisogno, tra 680 e 900 grammi, corrispondenti a circa 8 e 14 fette di pane. Tra le sue caratteristiche, anche il timer e la funzione di mantenimento del calore che ti permette di tenere il pane al caldo una volta pronto.

La macchina del pane che fa anche lo yogurt

Cerchi un elettrodomestico multitasking? Punta su Moulinex Pain & Delices con cui potrai preparare facilmente non solo pane ma anche dolci e persino yogurt. Con una capacità di 1 kg e ben 20 programmi automatici di cui 3 per lo yogurt, può diventare una preziosa alleata in cucina. Tra i suoi vantaggi anche il pratico display LCD e la possibilità di scegliere tra 3 livelli di doratura differenti.

La macchina del pane per fare anche i panini

Imetec Pane Mio è invece la macchina perfetta se hai bisogno di dritte utili per la preparazione dei tuoi prodotti da forno. Dotata di 12 programmi preimpostati (per pane bianco, integrale e senza glutine, pizze, focacce, ma anche dolci e marmellate), vanta un cestello da pagnotta e un accessorio per realizzare 4 panini più piccoli. In più in dotazione trovi anche il super ricettario da cui prendere ispirazione.

La macchina del pane con extra spazio

In famiglia siete in tanti e hai bisogno di sfornare grandi quantità di pane? Ecco la macchina che fa per te! si tratta di Moulinex OW6101 che vanta una capacità di ben 1 kg e mezzo. Tra le sue caratteristiche, anche 16 programmi preimpostati, un contenitore antiaderente removibile e un'interfaccia intuitiva per visualizzare i parametri di cottura.

La macchina per pane e dolci (anche gluten free)

Rispetto ai modelli precedenti costa di più ma ti offre molteplici funzioni, adatte anche a chi è intollerante al glutine. Con Imetec Zero-Glu PRO infatti puoi preparare pane e dolci sfruttando ben 20 programmi automatici: 11 senza glutine per celiaci e intolleranti, 5 per farine con glutine, 4 speciali con e senza glutine. Inoltre grazie alla tecnologia a doppio livello di cottura, la macchina ti permette di preparare pane morbido ma con una crosta croccante. All'interno trovi anche il ricettario e molti utili accessori per le tue preparazioni.

La macchina del pane professionale

Se invece hai deciso di puntare su un modello professionale, la soluzione giusta potrebbe essere la macchina del pane Croustina di Panasonic con cui sfornare pagnotte dalla crosta croccante e dorata, degne di un fornaio. Dotata di 18 programmi anche per dolci, marmellate e ricette gluten free, ha un cestello ovale con rivestimento in ceramica antigraffio e un doppio sensore di temperatura per una perfetta lievitazione in qualsiasi condizione ambientale.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.