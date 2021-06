A immersione, multifunzione oppure portatile: se sei a caccia del frullatore che possa risolverti la vita in cucina, leggi le nostre dritte

Tra gli elettrodomestici da avere assolutamente c’è senza dubbio il frullatore, un accessorio furbo che ti permette di risparmiare tempo e fatica tra i fornelli.

Il frullatore è meno impegnativo e meno ingomabrante del robot da cucina, ma è super versatile e utile. Indispensabile per preparare frullati o smoothie, il frullatore può essere infatti un valido alleato anche per passati di verdura, pappe per i bimbi e molte altre ricette.

Il motivo è semplice: quelli di ultima generazione includono spesso anche la funzione mixer e tritatutto così, con un unico elettrodomestico, puoi far fronte a molteplici esigenze.

Se ancora non ne possiedi uno o se sei a caccia di un nuovo modello, leggi allora la nostra guida all’acquisto del frullatore dei sogni.

Frullatore: come sceglierlo?

Come dicevamo, in commercio esistono ormai svariati modelli di frullatore, tanto che scegliere non è sempre facile.

Ecco allora degli aspetti a cui prestare attenzione per orientarti al meglio nell’acquisto:

Utilizzo : la prima domanda che devi farti riguarda l’utilizzo principale che vuoi farne; se ti serve solo per preparare i classici frullati, puoi puntare su un frullatore tradizionale, semplice e poco costoso, magari anche in versione portatile; se invece hai bisogno di un elettrodomestico che possa servirti anche per sminuzzare o tritare il ghiaccio, scegli modelli multifunzione, più costosi ma sicuramente più facili da sfruttare.

: la prima domanda che devi farti riguarda l’utilizzo principale che vuoi farne; se ti serve solo per preparare i classici frullati, puoi puntare su un frullatore tradizionale, semplice e poco costoso, magari anche in versione portatile; se invece hai bisogno di un elettrodomestico che possa servirti anche per sminuzzare o tritare il ghiaccio, scegli modelli multifunzione, più costosi ma sicuramente più facili da sfruttare. Spazio a disposizione ; una caratteristica da non sottovalutare è la dimensione del frullatore in base allo spazio che hai in cucina: se cerchi un modello da riporre nella credenza, punta su frullatori compatti; la dritta in più? Se lo usi spesso e hai bisogno di tenerlo in bella vista, scegline uno dal design ricercato, in grado di regalare un tocco di stile alla cucina.

; una caratteristica da non sottovalutare è la dimensione del frullatore in base allo spazio che hai in cucina: se cerchi un modello da riporre nella credenza, punta su frullatori compatti; la dritta in più? Se lo usi spesso e hai bisogno di tenerlo in bella vista, scegline uno dal design ricercato, in grado di regalare un tocco di stile alla cucina. Potenza e velocità: se invece quello che più conta per te sono le prestazioni, prima di acquistare il frullatore, valuta attentamente la potenza del motore, in genere espressa in Watt ma attenzione: per ottenere migliori prestazioni ed evitare il surriscaldamento, punta su un modello a corrente alternata.

Altra caratteristica che può influire sulla scelta è anche la presenza di accessori che possono facilitarne l’utilizzo, come lame particolari o vasi di diversi materiali.

Ora che hai le idee più chiare, non ti resta che scegliere il frullatore che fa per te: ti proponiamo qui di seguito le principali tipologie in commercio. Eccole!

Il frullatore classico con manopola

Partiamo dall'esempio più classico: il frullatore tradizionale con bicchiere e manopola. Perfetto se cerchi una soluzione pratica ed economica per preparare velocemente frullati, frappè e smoothie. Quello di Moulinex ha 4 lame amovibili molto resistenti e una manopola ergonomica con 2 velocità: puoi frullare i tuoi ingredienti ininterrottamente per 3 minuti e grazie alle ventose puoi contare sulla massima stabilità.

Il frullatore a immersione

Se cerchi invece un frullatore che ti permetta di preparare facilmente passati, zuppe e vellutate, punta sulla versione a immersione. Quello di Braun è dotato di un sistema semplice di attivazione della velocità per mescolare facilmente con un solo tocco. Super compatto, ti permette di ridurre al minimo l'ingombro e grazie al caratteristico design anti-schizzo è ideale se non vuoi sporcare la cucina.

Il frullatore super potente

Se cerchi un frullatore dalle prestazioni superior, punta su un modello ad alta velocità come Moulinex PerfectMix. Dotato di 6 lame in acciaio inossidabile con 3 azioni complementari, ti garantisce risultati perfetti e rapidi con qualsiasi ingrediente. Inoltre con i 3 programmi preimpostati e il vaso di grande capacità in vetro termoresistente, diventerà il tuo alleato numero uno in cucina.

Il frullatore portatile

Lo sapevi? Esiste anche una versione portatile del classico frullatore. Perfetto se vuoi prepararti una bevanda sana anche quando sei fuori casa, in ufficio o magari dopo la palestra. Quello di Tenswall è piccolo ma ha 6 lame in acciaio inox, oltre ad essere realizzato in materiale non tossico ed ecologico per uso alimentare. Come funziona? Con una semplice batteria che si ricarica tramite USB.

Il frullatore vintage

Vuoi un frullatore da lasciare in bella vista in cucina? Sceglilo allora con un design accattivante come Vintage di Ariete. Grazie alle 6 lame e al motore potente, puoi usarlo per preparare zuppe, succhi di frutta, frullati e frappè. Non solo, la tazza graduata da 1,5 litri è lavabile in lavastoviglie per garantirti la massima praticità. Bellissimo anche da regalare all'amica che adora lo stile retrò.

Il frullatore multifunzione

Indecisa su quale frullatore sia più adatto a soddisfare le tue esigenze? Allora conviene puntare su quelli multifunzione, ovvero dotati di tanti accessori intercambiabili a seconda dell'uso che devi farne. Quello di NWOUIIAY, con velocità variabile e funzione di turbocompressione, è perfetto per mescolare, macinare, tritare e montare. Insomma: con un unico elettrodomestico risolvi molteplici esigenze.

Il frullatore per le pappe del bebè

Se invece sei alle prese con le prime pappe del bebè, il frullatore che può fare al caso tuo è quello a immersione, corredato da pratici vasetti porta pappa. Il kit targato Chicco dispone infatti di un frullatore Moulinex con bicchiere graduato e 3 contenitori. Facilissimo da utilizzare, ti permette di preparare in anticipo le pappe e conservarle per il momento del pranzo. Azzeccato anche come regalo per una neomamma.

Ancora a caccia di idee? Prova a dare un'occhiata anche a questi modelli:

