L a macchina per il sottovuoto in cucina ha tantissimi vantaggi perché ti permette di risparmiare, riducendo gli sprechi, ma anche di conservare al meglio gli alimenti. Ecco allora come scegliere quella che fa per te

Tra tutti gli accessori della cucina ancora non hai una macchina per il sottovuoto? Allora è arrivato il momento di correre ai ripari!

Ebbene sì, forse non lo sapevi ma quella del sottovuoto è una procedura davvero tattica in cucina poiché aiuta a prevenire il deperimento degli alimenti, ma anche la proliferazione di batteri. Eliminando infatti dai contenitori in cui riponi il cibo, aria e ossigeno che favoriscono il proliferare di batteri e muffe, gli alimenti si possono conservare fino a 5 volte più a lungo, sia in frigorifero sia nel congelatore. Il tutto mantenendo inalterato il loro sapore.

I vantaggi? Sono diversi:

il risparmio economico, perché conservando al meglio i cibi riduci gli sprechi alimentari ;

perché conservando al meglio i cibi riduci ; una maggior igiene perché riduci il rischio di contaminazione degli alimenti;

perché riduci il rischio di contaminazione degli alimenti; e infine un vantaggio in termini di spazio perché, con il sottovuoto, limiti l’ingombro sia nel frigo che nella dispensa.

Macchina per il sottovuoto: come sceglierla

Per conservare i cibi sottovuoto e dunque per eliminare aria e ossigeno dai contenitori, è necessario disporre dell’apposita macchina. In commercio ne esistono diversi modelli, con prezzi che spaziano dai 30 euro circa fino ai 150 euro per quelle professionali.

Come scegliere la macchina per il sottovuoto che fa per te? Per iniziare, tieni presente questi fattori:

la dimensione : valuta quanto spazio hai in cucina e scegli un modello adatto, più o meno voluminoso;

: valuta quanto spazio hai in cucina e scegli un modello adatto, più o meno voluminoso; design : se devi tenere la macchina per il sottovuoto in bella vista, meglio puntare su modelli esteticamente accattivanti (ce ne sono moltissimi!);

: se devi tenere la macchina per il sottovuoto in bella vista, meglio puntare su modelli esteticamente accattivanti (ce ne sono moltissimi!); accessori: infine non sottovalutare gli accessori a disposizione, come i sacchetti e i barattoli per conservare gli alimenti, e le funzioni aggiuntive, come ad esempio quella per la marinatura.

Macchina per il sottovuoto: i modelli da acquistare online

Se vuoi farti un’idea più precisa, abbiamo selezionato alcuni modelli di macchine per il sottovuoto che puoi acquistare online, dalla più economica a quella professionale... non ti resta che scegliere quella che fa per te!

La macchina slim per chi ha poco spazio

Se hai problemi di spazio e non vuoi spendere una fortuna, il modello che fa per te potrebbe essere quello di Lofter. Questa macchina per il sottovuoto, infatti, ha un design sottile ma ti assicura ottime funzionalità. Puoi usarla in due modalità diverse: il tasto SEAL chiude ermeticamente, mentre il tasto VAC SEAL aspira l'aria (sottovuoto) e poi chiude ermeticamente. All'interno trovi 10 sacchetti.

Il modello classico

Tra i modelli più apprezzati su Amazon c'è anche la macchina per il sottovuoto di Bonsenkitchen. Utilissima per conservare il cibo 5 volte più a lungo, dispone di modalità "Asciutto" e "Umido". In più è dotata anche di un tubo a vuoto e di un tappo per estrarre l'aria nelle bottiglie di vino. All'interno della confezione trovi una pellicola per il sottovuoto, 5 sacchetti per il sottovuoto e 5 con cerniera, 2 tubi e un tappo di sughero per il vino.

La macchina con pulsanti soft touch

Se cerchi invece un modello super pratico, punta sulla macchina di Geryon. Completamente automatica, è dotata di pulsanti digitali soft touch, spie LED, presa elettrica e sistema di controllo posto sul pannello superiore. Puoi usarla sia per alimenti umidi che secchi ed ha un design compatto e leggero. In più, estraendo il coperchio superiore, puoi lavarla facilmente.

La macchina per il sottovuoto 5 in 1

La macchina per il sottovuoto FRESKO V8 combina invece cinque tipi di funzioni diverse: vuoto secco, vuoto umido, sigillo, contenitori di aspirazione sottovuoto e tappi per vino. Facilissima da utilizzare, è dotata di sistema intelligente one-touch: ti basta selezionare la modalità desiderata e lei fa il resto.

La macchina con superpotenza

Se cerchi una macchina per il sottovuoto potente, ecco il modello che fa per te: quella di KitchenBoss ha una super potenza di aspirazione e ti permette di scegliere tra modalità di sigillatura sottovuoto automatica one-touch e modalità di vuoto manuale. La macchina è infatti dotata di 4 pulsanti di controllo: Inching (vuoto manuale), Dry Vac (vuoto e sigilla cibo secco) Moist Vac (vuoto e sigilla cibo umido) e infine Seal Only (solo sigillatura).

La macchina con funzione marinatura

Più costoso ma facilissimo da usare e molto pratico è anche il modello proposto da FoodSever. Dotata di aspirazione e sigillatura automatica con un solo tasto, spie LED, tubo con adattatore salva freschezza, vano porta rotolo e taglierina integrata, la macchina è adatta alla conservazione quotidiana ma ti offre anche la funzione marinatura.

Il modello professionale

Infine, se sei orientata a un modello di alta gamma, punta sulla macchina per il sottovuoto Laica VT3120. Completamente automatica, grazie alle sue caratteristiche tecnologiche avanzate permette di ottenere prestazioni professionali anche a casa. Il modello di Laica ti offre infatti tre impostazioni di sigillatura - dry, moist e wet - oltre a un vano portaroloto con taglierina bidirezionale, maniglia di bloccaggio e funzione marinatura rapida.

