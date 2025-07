Il Lemon Posset Brûlée è un raffinato dolce al cucchiaio originario della Gran Bretagna che unisce la vellutata cremosità del classico Lemon Posset alla croccante crosticina caramellata della crème brûlée. La sua semplicità di esecuzione contrasta piacevolmente con l’eleganza della presentazione e il gusto deciso del limone. È perfetto per chiudere in bellezza una cena, soprattutto nelle stagioni più calde, grazie alla sua freschezza agrumata. Si prepara in anticipo e si serve freddo, con una nota finale croccante data dallo zucchero caramellato in superficie.

Ingredienti per 4 persone

500 ml di panna fresca

150 g di zucchero semolato (più extra per caramellare)

2 limoni biologici (succo e scorza)

un pizzico di sale

Facoltativi:

frutti di bosco freschi per guarnire

foglioline di menta

Preparazione

Inizia versando la panna in un pentolino insieme ai 150 grammi di zucchero e a un pizzico di sale. Porta a ebollizione mescolando di tanto in tanto, poi lascia sobbollire per circa 3 minuti. Togli dal fuoco, aggiungi il succo e la scorza grattugiata dei limoni, mescola bene e lascia intiepidire per qualche minuto. Filtra il composto se desideri una consistenza ultra liscia, poi distribuiscilo in piccoli bicchieri resistenti al calore. Lascia raffreddare a temperatura ambiente, quindi copri e metti in frigorifero per almeno quattro ore (meglio se tutta la notte), finché la crema non sarà ben rappresa. Poco prima di servire, spolvera la superficie con un sottile strato di zucchero semolato e caramellalo con un cannello da cucina fino a ottenere una crosticina dorata. Servi subito, magari con qualche frutto fresco e una fogliolina di menta.

