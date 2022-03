Frutta e verdura di stagione: Marzo e Aprile

S copri con noi qual è la frutta e la verdura di primavera da portare in tavola. Qui trovi anche tante ricette di stagione, buone, sane e gustose

La bella stagione è in arrivo e sulla tavola tornano profumi intensi e colori allegri, anche a vivacizzare le giornate grigie che ogni tanto la primavera porta con sè. Acquistare frutta e verdura di stagione è sempre la scelta migliore per portare in tavola un pieno di vitamine e gusto per tutta la famiglia. Non solo, primizie o alimenti tardivi sono più costosi di quelli del periodo e hanno una qualità spesso inferiore. Importante è controllare il paese di origine del frutto o dell'ortaggio che desideri acquistare e, quando possibile, scegliere prodotti italiani, che non hanno fatto un lungo viaggio e non sono stati sottoposti a lavorazioni per conservarli.

La spesa di marzo: usciamo dall'inverno

Il mese di marzo porta con sé ancora i sapori dell'inverno: arance e mandarini sono meno dolci rispetto a quelli che trovavamo mesi fa, ma restano utili per spremute ricche di vitamina C che combattono le influenze tipiche della stagione. A basso prezzo, per l'ultimo periodo, troviamo cavolfiore, broccoli, verza, cavoletti di Bruxelles, che da aprile invece non saranno più acquistabili. La stagione dei carciofi, iniziata in inverno, prosegue: sfruttali anche crudi, a carpaccio, conditi con olio e limone, per mettere in risalto al meglio tutte le loro proprietà. Cipollotti, finocchi, indivia, lattuga, valeriana e ravanelli sono deliziosi in questo periodo. Nei supermercati iniziano a spuntare i primi cestini di fragole e la tentazione di cedere a questo succoso frutto è moltissima: attendete ancora un mese per goderne a pieno in sapore e proprietà. Pera, banana, mela e kiwi possono diventare protagonisti di golose macedonie.

1 di 11 - Olycom - Olycom Il risotto con gli asparagi un delizioso primo per il periodo primaverile 2 di 11 - Olycom - Olycom Macedonia colorata con la frutta di stagione 3 di 11 - Olycom - Olycom I carciofi in casseruola, con aglio e prezzemolo

4 di 11 - Olycom - Olycom Con le fragole prepariamo un delizioso frullato

5 di 11 - Olycom - Olycom Cavoletti di Bruxelles arrosto

6 di 11 - Olycom - Olycom Fave e pecorino per il periodo pasquale

7 di 11 - Olycom - Olycom Un'insalatona, che in primavera è utile per depurarsi e prepararsi alla prova costume, con indivia e lattuga 8 di 11 - Olycom - Olycom La menta profuma i piatti della primavera con il suo gusto fresco

9 di 11 - Olycom - Olycom Pasta con i broccoli, un classico della cucina italiana

10 di 11 - Olycom - Olycom Spinaci con il formaggio

11 di 11 - Olycom - Olycom Torta di pere, un dolce delizioso!

La spesa di aprile: finalmente è primavera!

Fragole e asparagi: sono due i protagonisti del mese di aprile. Le giornate di sole aumentano, le temperature anche e con loro la voglia di sapori più dolci e leggeri. Ricche di acqua e profumatissime le prime, depurativi e drenanti i secondi, si prestano sia mangiati al naturale che per ricette leggere del periodo. Per quanto riguarda la frutta, troviamo ancora mele, pere, kiwi e banane. Nel banco della verdura scegliamo le insalate, nelle diverse tipologie: lattuga, valeriana, cicoria, crescione. Non mancano ravanelli, spinaci e carciofi. In aprile troviamo anche le prime erbe aromatiche, come menta ed erba cipollina.

E poi, tipiche della Pasqua, arrivano in tavola anche le fave, da consumare crude, abbinate al pecorino, o in zuppe e primi golosi.