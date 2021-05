C ome fare un menu settimanale estivo? Ecco tante ricette e idee con ingredienti di stagione per fare il menu settimanale di giugno

Cosa cucinare a giugno

Il mese di giugno preannuncia l'estate, e con essa tanti golosissimi ingredienti estivi. Le temperature si alzano, aumenta la voglia di gustare frutta e verdura di stagione, e cucinare piatti più freschi ed estivi, anche se l'afa non è ancora arrivata.

Di sicuro nel mese di giugno il reparto frutta e verdura si riempie di nuovi ingredienti super interessanti come asparagi (già in circolazione dalla primavera), agretti, aglio fresco, melanzane, zucchine e peperoni. Arrivano anche le ciliegie, che si gustano di stagione praticamente solo in questo ristrettissimo periodo dell'anno, e che sono ottime per fare conserve e dolci.

In questo articolo trovi una raccolta di ricette estive utilissime da inserire nel menu settimanale.

Menu settimanale di giugno: come è fatto

In questa raccolta trovi ricette semplici, economiche e alla portata di tutti. Si tratta di preparazioni gustose ed equilibrate che si preparano in tempi brevi e che non richiedono una spesa costosa. In più fare un menu settimanale equilibrato ti è utilissimo per l'organizzazione della cucina e della lista della spesa.

Di seguito trovi per ogni giorno della settimana una serie di ricette su cosa cucinare con gli ingredienti di stagione di giugno: hai ampia scelta di piatti, che puoi abbinare a piacimento. Il menu è organizzato così:

Dolci semplici per la colazione, merenda o dessert

Ricette di piatti unici o primi piatti per il pranzo

Ricette di secondi e contorni per la cena.

Ovviamente puoi posizionare questi piatti come preferisci nel corso della giornata e della settimana, in base alle tue esigenze. Se non lo hai mai fatto leggi la nostra guida su come fare un menu settimanale equilibrato, con tutti i consigli utili. Buona lettura e buon appetito!

Lunedì

Colazione o dessert

Pranzo

Cena

Martedì

Colazione e dessert

Pranzo

Cena

Mercoledì

Colazione e dessert

Pranzo

Cena

Giovedì

Colazione e dessert

Pranzo

Cena

Venerdì

Colazione e dessert

Pranzo

Cena

Sabato

Colazione e dessert

Pranzo

Cena

Domenica

Colazione e dessert

Pranzo

Cena