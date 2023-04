C on l'arrivo del caldo tornano in auge barbecue e grigliate: se vuoi cimentarti ma sei ancora principiante ecco 8 consigli fondamentali per fare una perfetta grigliata

Come fare la grigliata: i consigli utili

La temperatura

La marinatura

Pulizia della griglia

Come grigliare gli hamburger

Come grigliare le costine di maiale

Carne e pesce si possono grigliare insieme?

Come grigliare le verdure

Come grigliare bene una bistecca Preparare la perfetta grigliata non è semplice. C'è qualche piccolo trucco però che possiamo mettere in atto per rendere carne, pesce e verdure deliziosi e ottenere una cottura di qualità sul nostro barbecue. La grigliata è un metodo di cottura semplicissimo, che esalta i sapori di carne, pesce e verdura, senza aggiungere grassi, anzi togliendone, poichè colano sulla griglia. Come fare la grigliata: i consigli utili Di seguito trovi 8 consigli base che ti permettono di fare una grigliata a regola d'arte anche se non sei esperta di barbecue. Se invece stai meditando di dotarti di un barbecue nuovo dai un'occhiata alla nostra guida all'acquisto: VEDI ANCHE Grigliata, mon amour: tutto quello che devi sapere per scegliere il barbecue La temperatura La cosa più importante è la temperatura. Se vuoi davvero diventare il re del barbecue devi avere con te un termometro per misurare il calore e capire quando è giunto il momento di cuocere la tua pietanza, che cambia in base alla posizione della fonte di calore: si parla di 260°C circa per la cottura diretta , ovvero con l'esposizione del cibo a breve distanza dalla fonte di calore, che sia fuoco o brace, ed è tipica della grigliata comune. In questo caso bisogna stare molto attenti a non bruciare la carne e a marinarla

circa per la , ovvero con l'esposizione del cibo a breve distanza dalla fonte di calore, che sia fuoco o brace, ed è tipica della grigliata comune. In questo caso bisogna stare molto attenti a e a marinarla La cottura indiretta invece richiede una temperatura di circa 150°C ed è un metodo più gentile e leggero di cuocere, serve però un barbecue provvisto di coperchio. La marinatura Nella cottura diretta un passo importante da fare prima di mettere la carne sul fuoco, per ottenere un risultato croccante e saporito, è quello di marinare la carne. Si può fare in tantissimi modi, quello più rapido e semplice è di fare una salsina con olio extravergine d'oliva, aglio ed erbe aromatiche come rosmarino, prezzemolo, salvia. Massaggia poi la carne intingendo le mani nell'olio e lascia riposare per una mezz'ora prima di posizionarla sul fuoco. L'effetto sarà molto saporito e croccante. La marinatura è ancora più importante sulle carni asciutte, come il pollo. Pulizia della griglia Controlla, prima di mettere la griglia sulla brace, che sia totalmente pulita. E per mantenerla tale è importantissima la manutenzione. Quando hai concluso la cottura puliscila al meglio in modo da non lasciare residui di bruciato che possono andare a dare un odore cattivo e a rovinare la carne nella volta successiva. Come grigliare gli hamburger Se non hai mai provato a grigliare, potresti iniziare cucinando degli hamburger: non devono essere troppo sottili o diventeranno duri e secchi, puoi condirli prima di metterli sul fuoco semplicemente con sale e pepe. Se li prepari tu invece con la carne trita, per dare un tocco di sapore in più, aggiungi anche qualche goccia di tabasco. Mettili sulla griglia calda e chiedi ai commensali a che livello di cottura li vogliono. Girali soltanto una volta perché la cottura sia uniforme da entrambi i lati. VEDI ANCHE Grigliata: la ricetta della salsa barbecue Come grigliare le costine di maiale Le costine di maiale sono davvero un must per qualsiasi grigliata e di solito piacciono davvero a tutti. Cominciamo dalla scelta della carne: l'ideale sarebbe quello di chiedere al macellaio di non tagliarle, ma di darti un pezzo intero, così sarà più semplice da cuocere e girare, anziché farlo per una costina alla volta con la pinza. Per dare un sapore migliore alle costine prepara la salsa barbecue: leggi la ricetta di seguito. Carne e pesce si possono grigliare insieme? Mai fare una grigliata doppia, carne e pesce, a meno che abbiate due griglie distinte. Anche se tieni le due carni divise l'odore di una andrà a compromettere quello dell'altra. Il pesce si cuoce più velocemente, ma il rischio è anche che si rovini: ricordati di grigliare sempre il pesce intero con la pelle. Se hai uno spruzzino per l'olio (oppure puoi usare anche un pennello) distribuiscine sul pesce durante la cottura perché non si secchi. Come grigliare le verdure Le verdure grigliate sono super gustose e sono il contorno perfetto per un pranzo a base di barbecue, ma come si preparano? Ecco poche regole infallibili: Lavare e asciugare le verdure

tagliarle a fette dello spessore di un centimetro

cuocere prima da un lato e poi dall'altro (i tempi cambiano a seconda dell'ortaggio)

Condire solo a cottura ultimata

Per mantenere calde le verdure si possono mettere su una piastra di ghisa pre riscaldata Discorso a parte per i peperoni: sciacquali e appoggiali direttamente, con la buccia, sulla griglia.Quando inizieranno a prendere l'affumicatura mettili in un sacchetto di plastica chiuso, oppure in un canovaccio e lasciali raffreddare. La condensa e l'umido faranno ammorbidire la pelle che si toglierà in un attimo. Come grigliare bene una bistecca La temperatura alta permette alle bistecche la formazione di quella crosticina deliziosa e di mantenere tutti i succhi che rendono morbida la carne. L'errore più grande? Girarla infilzandola con un forcone: bucherà la crosta e lascerà uscire i succhi rischiando così di ottenere un effetto duro e gommoso. Organizzati con pinze che non la rovinino.