A gas da usare in giardino oppure elettrico per sfruttarlo anche a casa? La stagione delle grigliate è arrivata: non farti trovare impreparata e scegli con noi il barbecue più adatto alle tue esigenze

Com scegliere il barbecue giusto

Grigliata e barbecue si amano o si odiano: il barbecue non è solo un modo molto peculiare di cucinare, ma in genere anche un'ottima scusa per stare in compagnia. Anche in tempi di distanziamento sociale però - se hai a disposizione un giardino o anche un balcone - può essere un buon modo per viverti lo spazio esterno.

Se il barbecue è da sempre la tua passione ma ancora non ne possiedi uno, è arrivato il momento di rompere gli indugi e acquistare quello che fa per te. Che tu disponga di un giardino, di una terrazza o di un semplice balcone, poco importa: pensa infatti che scegliendo il barbecue giusto, potrai organizzare una piccola grigliata anche nella cucina di casa.Senza contare che la cottura alla griglia ti permette di apprezzare ancora di più il sapore degli alimenti: braciole e salsicce in testa ma anche verdure e spiedini di pesce se ami l'alimentazione sana.

I tipi di barbecue sono principalmente tre, e la scelta dipendo molto dallo spazio che hai a disposizione:

Barbecue portatile o elettrico (detto anche smart grill)

Barbecue a carbone

Barbecue a gas

Se non hai molto spazio a disposizione non è detto che le gioie del barbecue ti siano precluse. Esistono infatti i barbecue portatili, che richiedono poco spazio e possono essere trasportati molto facilmente per via delle loro piccole dimensioni.

Questo tipo di barbecue può essere elettrico, oppure può sfruttare la combustione della carbonella, associata in genere a una ventola che funziona a pile. Detto anche "barbecue da tavolo", la sua peculiarità sta anche nel fatto che è di dimensioni contenute, e quindi può anche essere trasportato facilmente. Puoi usarlo anche su un balcone molto piccolo per grigliare carne, verdura o pesce.

I prezzi? Si va dai modelli decisamente economici, perfetti anche se vuoi preparare una semplice bistecca per cena, a quelli maxi che puoi usare per super grigliate casalinghe.

Tescoma Party Time - Barbecue da tavolo



Questo barbecue portatile funziona a batterie e sfrutta la carbonella come combustibile per cuocere i cibi. A differenza però del barbecue tradizionale il suo funzionamento è davvero veloce e alla portata di tutti. Basta infatti inserire la carbonella in un apposito scomparto e avviare il sistema: nel giro di cinque minuti la griglia sarà pronta per la cottura. Si raccomanda l'utilizzo in uno spazio aperto, quindi per utilizzarlo occorre almeno un balcone. E una volta finita la grigliata la pulizia dell'apparecchio è super semplice e agevole.



Ariete 723 Party Grill

Pratico, maneggevole e molto economico, il barbecue di Ariete è la soluzione ideale per organizzare facilmente una grigliata con gli amici ma anche un pranzo in famiglia. Oltre a permetterti di scegliere il livello di cottura, è dotato di vassoio raccogli grasso e resistenza removibili, così da pulirlo senza stress. E grazie alle comode maniglie, quando non ti serve più lo riponi facilmente.

De'Longhi BQ80

Elettrico sì ma anche simile nella funzione a quelli tradizionali: ecco il barbecue di De'Longhi. Grazie alla doppia griglia girevole puoi girare facilmente gli alimenti, anche quelli più delicati, senza paura di romperli. Inoltre l'altezza della griglia è regolabile così da impostare la distanza ideale e la vaschetta removibile ti consente una pulizia facile e indolore.

Il barbecue a carbone

Il barbecue a carbone o a legna è il barbecue per eccellenza. Se sei una fan della classica grigliata in giardino o in terrazza, sicuramente vorrai puntare sul barbecue a carbone. Per preparare la brace perfetta, in questo caso, dovrai ricorrere alla carbonella, da accendere in modo uniforme. Tieni presente dunque che questo tipo di barbecue va bene se sei già esperta (o se hai un fidanzato che lo è!): il barbecue a carbone richiede infatti una buona dose di pazienza, sia prima, quando devi accendere la brace, sia dopo, quando toccherà ripulire le griglie. I prezzi? Puoi cavartela con 50 euro per i modelli di piccole dimensioni, oppure superare i 100 euro se preferisci disporre di una maxi griglia formato party.

SunJas BBQ Barbecue Grill

Se cerchi un barbecue a carbonella tradizionale che non ti faccia spendere troppo, questa è la soluzione migliore. Funzionale e perfetto per le tue grigliate all'aperto, SunJas BBQ ha una valvola regolabile per il controllo dell'aria e due ruote per spostarlo facilmente. Oltre al design compatto, dispone di pratici utenisli in acciao inossidabile di ata qualità.

Tepro Toronto Click 2019

Se vuoi puntare invece su un barbecue super accessoriato, la scelta migliore è quello a carbonella di Toronto Click. Oltre alla maxi capacità che ti permette di grigliare grandi quantità di carne, verdura o pesce, ha un coperchio con manico e termometro e persino un pratico ripiano laterale ribaltabile con 4 ganci per le posate.

Il barbecue a gas

Se sei tra le fortunate che dispongono di un giardino, puoi puntare anche su un barbecue a gas. Utilizzabili solo all’aperto, rappresentano una soluzione decisamente pratica anche se non sei esperta. Il barbecue a gas infatti offre la possibilità di regolare la fiamma e non richiede lunghe operazioni di accensione e di pulizia. I costi di acquisto sono superiori ma calcola che nel tempo ti permetterà di risparmiare perché non dovrai più preoccuparti di comprare la carbonella.

SoChef Piùsaporillo

Per grigliate all'aperto da super professionista, ecco un barbecue a gas d'eccezione: Piùsaporillo ha infatti una griglia ma anche un sistema di cottura a pietra lavica e un fornello laterale. Oltre all'indicatore di temperatura, potrai contare anche su un pratico cestello frontale dove mettere tutto l'occorrente per le tue grigliate e anche di un ripiano laterale pieghevole. Una sorta di mini cucina da utilizzare comodamente nei tuoi spazi all'aperto.

Campingaz Texas Revolution

Ha una griglia in ghisa e anche una grata riscaldata estesa per tutta la superficie di cottura: se sei una principiante ma ami il barbecue, punta su questo modello. Lo accendi e lo usi facilmente e tieni a portata di mano tutto quello che ti occorre grazie allo scaffale pieghevole e all'ampio vano inferiore. Le rotelle bloccabili, inoltre, ti permettono di spostarlo e riporlo agevolmente quando non lo usi.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.