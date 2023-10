Cavolfiore: proprietà e valori nutrizionali

Ricco di vitamine, sali minerali e povero di calorie, il cavolfiore è un ortaggio invernale da consumare con regolarità per le sue molteplici proprietà benefiche

Appartenenti alla famiglia delle Crucifere, i calvolfiori sono una verdura tipica della stagione fredda e non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole.

Se ti infastidisce l’odore provocato dalla cottura di questi ortaggi, sappi che c’è un modo per neutralizzarlo: mettere sul coperchio un pezzo di pane raffermo bagnato nell’aceto.

Grazie al limitato contenuto calorico e all’elevato potere saziante, sono perfetti anche per chi segue una dieta dimagrante. I cavolfiori fanno parte di quei cibi amari ma pieni di proprietà benefiche.

Proprietà e benefici dei cavolfiori

I cavolfiori sono ricchi di minerali e vitamine, in particolare vitamina C.

Sono indicati in caso di diabete in quanto contribuiscono al controllo della glicemia e alcuni recenti studi scientifici attribuiscono loro anche proprietà anticancro.

Tra le altre proprietà del cavolfiore ricordiamo quella antinfiammatoria che aiuta a combattere artrite e patologie cardiache. Inoltre la sua proprietà depurativa e remineralizzante favorisce la rigenerazione dei tessuti.

Il consumo di cavolfiore agisce beneficamente anche sul sistema immunitario e combatte malattie e attacchi di germi e batteri. La sua quantità di fibre alimentari lo rende alleato dell’intestino, proprio perché agisce sul suo corretto funzionamento, mentre la presenza di flavonoidi contribuisce a contrastare l’invecchiamento precoce.

Il consumo di cavolfiori può essere d’aiuto anche contro l’ipertensione in quanto questo ortaggio aiuta ad abbassare la pressione grazie alla presenza di amminoacidi e la vitamina K presente contribuisce ad aumentare la concentrazione e tutte le funzioni mentali, prevenendo la comparsa dell’Alzheimer e dei danni al sistema nervoso.

Infine il cavolfiore apporta notevoli benefici anche alla salute delle ossa, essendo un’ottima fonte di minerali, come calcio, magnesio e potassio.

Calorie e valori nutrizionali dei cavolfiori

100 g di cavolfiore bollito contengono 40 kcal / 167 kj.

In 100 g di prodotto troviamo:

Acqua 84,20g

Carboidrati disponibili 4,40g

Zuccheri 3,90g

Proteine 5,30g

Grassi 0,30g

Colesterolo 0g

Fibra totale 2,40g

Vitamina A 60µg

Vitamina C 28mg

Come consumare i cavolfiori

Come tutte le verdure, anche il cavolfiore va cucinato il meno possibile in modo da non perdere le sostanze di cui è ricco. Inoltre, è consigliabile acquistare cavolfiori freschi e privi di macchie.

Puoi usarlo per condire la pasta, per la preparazione di secondi e contorni, e anche per frullati da consumare in caso di raffreddamento per ottenere un immediato sollievo.

Quanti cavolfiori si possono mangiare al giorno?

Per approfittare al meglio delle loro molteplici proprietà dei cavolfiori è bene consumarli un paio di volte la settimana, soprattutto in inverno. Normalmente, una porzione di cavolfiore equivale a circa 200 grammi di questo ortaggio pesato a crudo.

Cosa fare per rendere più digeribile il cavolfiore?

Nonostante le loro numerose proprietà benefiche per l’organismo, i cavolfiori possono risultare difficilmente digeribili. Esistono però dei ‘trucchi’ per rendere questo ortaggio più ‘leggero’. Alcuni ingredienti, aggiunti in fase di cottura, possono aiutare nell’intento. Origano, zenzero e semi di finocchio sono ottimi alleati: se aggiunti durante la cottura, o anche a crudo, come condimento, rendono il cavolfiore più digeribile, evitando il fastidioso peso sullo stomaco.

Quali sono le controindicazioni del cavolfiore?

Come tutti i cibi, anche i cavolfiori presentano alcune controindicazioni. Per evitare l’insorgere di intolleranze alimentari durante l’età adulta sarebbe opportuno incoraggiare il consumo di cavolfiore fin dall’infanzia.

Da considerare, poi, che tutti gli ortaggi appartenenti alla famiglia delle crocifere interferiscono con l’assorbimento dello iodio; è quindi sconsigliato un consumo esagerato soprattutto per chi soffre di problemi legati alla tiroide, poiché può provocare gonfiore e dissenteria. Inoltre, a causa della presenza di composti solforati, questo ortaggio non è particolarmente indicato per le persone che soffrono di disturbi legati all’intestino irritabile: potrebbero infatti acuirsi i problemi di meteorismo e gastrointestinali.