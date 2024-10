Chi ha voglia di consigli per la notte più terrificante dell’anno, la notte delle zucche, dei fantasmi e degli spiriti… Halloween? Lo sapevi che questo “moderno termine” deriva dalla Scozia nel lontano 1500? Originariamente la terminologia estesa era “All-Hallows-Even”, cioè la notte prima di Ognissanti, da cui ne derivò la forma contratta attualmente ancora in uso, “Halloween”. Il simbolo che tutti abbiamo in mente pensando a questa tenebrosa festa è la zucca, ormai diventata un’icona fondamentale di questa ricorrenza, nome originario “Jack-o’-lantern”: pensa che questo deriva dal fatto che le persone intagliavano nelle rape facce spaventose e farne dei lumi come decorazioni di casa per ricordare le anime bloccate nel purgatorio. Interessante vero? Ma ora veniamo ai nostri preparativi e scopriamo come decorare per Halloween.

La sera di Halloween e per tutto il periodo autunnale, le zucche sono le protagoniste della tavola. Hai mai sentito parlare di zucche ornamentali? Non sono commestibili, sono più piccole di quelle che normalmente utilizziamo in cucina, e sono bellissime! Le trovi arancioni, rosse, verdi, bianche e hanno forme molto particolari, da quelle più tradizionali a quelle allungate. Sfruttale per decorare la tavola. Le zucche vanno di pari passo con candele e foglie: tutto nei colori dell’autunno, rosso, giallo, arancione. Scalda l’atmosfera raccogliendo dal tuo balcone o nel parco tante foglie di dimensioni diverse, aggiungile a composizioni con mele e bacche rosse. O ancora, svuota una zucca e rendila un centrotavola perfetto: in versione spaventosa con il tipico intaglio in stile Halloween e la candela all’interno, o in stile autunnale.

Di seguito trovi alcune idee per decorare la tavola con il fai da te.

Halloween: come apparecchiare la tavola

Per la tovaglia di Halloween prediligiamo un colore arancio acceso se possibile, ma possiamo optare per qualsiasi tono aranciato. Possiamo scegliere una tovaglia di tessuto, oppure se non la troviamo, optiamo per i metraggi di carta: troveremo sicuramente il colore desiderato! Per contrasto con la tovaglia di Halloween posizioniamo ad ogni posto tavola un tovagliolo nero, possibilmente di grosse dimensioni, e posizioniamolo come se fosse un rombo proprio nel centro. Per i piatti, non è fondamentale il colore ma la posizione. Il piatto che deve essere posizionato per primo deve essere piano e posto perfettamente nel centro del tovagliolo posizionato a rombo! Quindi, al di sopra, nuovamente un altro tovagliolo nero messo sempre nello stesso modo, e al di sopra, un altro piatto, questa volta da antipasto. Per i bicchieri, scegliamo calici da degustazione a stelo alto.

Dopo aver apparecchiato la tavola, passiamo ora ai decori. Con il fai da te si possono realizzare tante idee carine e originali. Eccone degli esempi.

Runner di zucche

Una decorazione dal perfetto stile autunnale è il runner di zucche. Le tonalità del rosso e dell’arancio accenderanno di colore la tua tavola: zucche di varie dimensioni, foglie secche e bacche si alternano ponendo al centro una zucca centrale più grande che nasconde all’interno della frutta secca. Concludono la decorazione delle piccole zucche segnaposto su ogni piatto.

Zucche in vassoio

Una tavola originale un po’ stile industrial con la combinazione perfetta dei toni freddi del grigio cemento e dell’ardesia e i colori caldi delle zucche color arancio brillante. L’atmosfera sarà scaldata dalle candele che renderanno la tavola calda come le sfumature dell’autunno.

Zucca lanterna

La classica icona di Halloween non può mancare sulle nostre tavole. La zucca intagliata, con candela all’interno, basterà da sola ad essere il perfetto centrotavola per la cena della notte più mostruosa dell’anno.

Zucca con messaggio

Questo centrotavola è semplice da realizzare. Basta assemblare una zucca intagliata, una piantina di erica, alcuni frutti autunnali e una targhetta in legno in cui scrivere una frase a tema. Perfetta per il periodo autunnale e per la cena di Halloween.

Zucche e candele per decorare a tema Halloween

Foglie secche, candele, basi di legno e zucche di varie dimensioni saranno perfette per creare un centrotavola elegante e raffinato che sarà il fiore all’occhiello di una tavola imbandita con colori chiari, dove la parola d’ordine è semplicità.

Cassetta di zucche con pigne

Un cestino in cui disporre tutto quello che l’autunno ci offre. Le piccole zucche saranno protagoniste di questo trionfo di colori autunnali, ma potrai scegliere tu la composizione che preferisci.

Zucca vaso

Un’idea originale e semplice da realizzare è quella di trasformare una zucca in vaso. Basta svuotarla e posizionare all’interno dei fiori autunnali. Questo vaso di fiori donerà alla tavola un pizzico di allegria.

Halloween: decorare muro e soffitto

Non solo la tavola: per la cena di Halloween sono importanti anche le decorazioni a muro e soffitto.

Su cartoni arancioni disegniamo tante sagome con forme di zucca che ritaglieremo, tutte differenti. Con la punta di una penna buchiamo la parte superiore e facciamo passare un filo di nylon che fermeremo con un pezzetto di nastro trasparente a soffitto e mobili, per rendere ancora di più il clima della festa. A soffitto avremo gradevoli pendenti che potremo posizionare anche a diverse lunghezze in modo da dare movimento, ai mobili, le appenderemo piatte. Prendiamo delle calze a rete nere vecchie o che avrai preventivamente comperato per l’occasione, tagliamole e apriamole tendendole il più possibile. Fermandole con pezzetti di nastro negli angoli dei muri, avremo l’effetto di inquietanti ragnatele a cui appendere palline di filo nero, effetto ragno. Per rendere perfetta l’atmosfera ceri bianchi qua e là possono aiutare ulteriormente, magari disposti sulle varie mensole.

