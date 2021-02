I l sushi è la tua passione e vorresti imparare a prepararlo con le tue mani? Ecco allora gli strumenti giusti e i set per fare il sushi in pochi passi.

Nigiri, uramaki, temaki: se al solo sentir pronunciare queste parole ti viene l’acquolina in bocca, sei probabilmente anche tu un’amante del sushi. E se ti è venuta voglia di prepararlo con le tue mani devi dotarti delle ricette del sushi fatto in casa provate da Dmnow, ma anche e soprattutto di un pratico (e bellissimo) set per fare il sushi.

Tra le varie preparazioni, ammettiamolo, quella del sushi sembra decisamente tra le più ostiche: non a caso, anche coloro che amano cimentarsi in cucina, quando si tratta di cibo giapponese, preferiscono affidarsi al delivery.

Tuttavia con un po’ di pratica ma soprattutto con gli strumenti giusti è possibile imparare tutti i segreti della cucina nipponica, preparando, con le proprie mani, una perfetta cenetta a base di uramaki, nigiri, temaki e tante altre prelibatezze.

Nei set per fare il sushi trovi in genere tutti gli accessori fondamentali: dai classici tappetini in bambù, perfetti per i principianti, alle versioni in silicone, fino alla macchina che ti aiuta ad arrotolare in modo impeccabile l'alga nori, abbiamo selezionato delle proposte perfette per te ma anche bellissime da regalare alle amiche sushi addicted. Eccole!

Il sushi set per principianti

Se vuoi partire da una versione classica ma allo stesso tempo facile e funzionale, punta su questo set per fare il sushi che include tutti gli strumenti necessari per preparare a casa una perfetta cena giapponese. Il kit comprende infatti due 2 stuoie in bambù tradizionali per realizzare i classici maki, una spatola per il riso in legno tropicale, un cucchiaio ma anche 5 paia di bacchette.

Il sushi set con tutorial

Vuoi andare sul sicuro e farti seguire passo a passo nella preparazione del tuo primo sushi? Scegli allora il set che include anche ebook e video tutorial per creare diversi tipi di sushi. Il kit, inoltre, è super accessoriato e include 2 stuoie in bambù, uno stampo per sushi, 5 paia di bacchette, una spatola per il riso, ma anche stampini, vassoio e piatto per la salsa. Perfetto anche come regalo per le amiche.

Il sushi set deluxe

Il set per fare il sushi più completo? Quello che include anche il coltello con una lama antiaderente traforata e affilata per un facile utilizzo e tagli netti, come richiede la tradizione giapponese. Non solo, all'interno del set trovi anche stampini di varie forme... compreso quello a cuore, ideale per le tue cenette romantiche. E se hai qualche dubbio sulla preparazione, niente paura: anche questo kit include un video tutorial.

Il maki maker in legno

Un'alternativa semplice ma anche accattivante? Il maki maker artigianale in legno pensato per facilitare la realizzazione dei classici rotolini. Completamente ecologico, è facilissimo da usare: non è necessario infatti arrotolare ma basta "caricare" gli ingredienti e premere.

La sushi machine

Il modo più facile e divertente per fare il sushi a casa? Sicuramente utilizzare la macchina tattica che ti permette di creare i roll in pochissimi passaggi. Lavabile anche in lavastoviglie, può essere lo strumento giusto anche per coinvolgere i bambini nella preparazione di gustosi involtini.

Il kit in silicone

Infine, un'alternativa ai classici set in bambù è quello realizzato in silicone. Praticissimo da utilizzare, è composto da un tappetino più largo per evitare la fuoriuscita di riso e include anche uno stampo per nigiri, un cucchiaio e due paia di bacchette in bambù di alta qualità. Non solo, grazie a due pratici elastici, il set può essere facilmente chiuso e riposto in poco spazio, mentre lo stampo per nigiri diventa un pratico porta bacchette.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.