Prepara questa deliziosa zuppa di grano saraceno con delle castagne di stagione e tocchetti di saporita salsiccia

Questa zuppa di grano saraceno è tutto ciò di cui hai bisogno per un pasto gustoso, energetico e autunnale: si prepara in modo semplice, con ingredienti buoni e di stagione come le castagne, e l’aggiunta di un tocco di sapore dato dalla salsiccia.

Il grano saraceno è un alimento che può definirsi una via di mezzo tra i legumi e cereali; contiene circa 300 kcal per etto, non contiene glutine ed è ricco di ferro, potassio, vitamina B1 e B3.

Ingredienti

250 g di grano saraceno

250 g di castagne

200 g di salsiccia

1 scalogno

1 spicchio d’aglio

1 bicchiere di vino rosso

Alloro

Aglio

RosmarinoAcqua o brodo

Come preparare la zuppa di grano saraceno e castagne

Per prima cosa fai un’incisione sulle castagne e mettile in una pentola piena di acqua a bollire per circa 30 minuti, insieme ad un pizzico di sale. Trascorso questo tempo, elimina la buccia e metti da parte.Nel frattempo, taglia finemente lo scalogno e l’aglio (a metà), e fai soffriggere in una pentola (antiaderente e a bordo alto) con un filo abbondante d’olio extravergine d’oliva.

Per insaporire la tua zuppa di grano saraceno aggiungi la salsiccia tagliata a piccoli tocchetti e condisci con rosmarino e alloro. Sfuma con il vino rosso e fai evaporare. A questo punto aggiungi le castagne, il grano saraceno e un mestolo di acqua o brodo vegetale e cuoci a fuoco lento per 20 minuti. Aggiungi altra acqua man mano che si asciuga e correggi di sale e pepe.

Cuoci con il coperchio e di tanto in tanto mescola con un cucchiaio in legno.

Per rendere questo piatto ancora più completo, prepara dei crostini di pane fritto: taglia i pane a piccoli pezzi e cuocilo in una padella con olio extravergine d’oliva, pepe nero e le spezie che preferisci. Se vuoi un piatto meno calorico, cuoci il pane in forno.

A questo punto non ti resta che gustare questa deliziosa ricetta autunnale: servi la zuppa di grano saraceno in un coccio e decora con cubetti di pane aromatizzato e gustala in compagnia delle persone che ami. Buon appetito!