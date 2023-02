L'insalata di ravanelli e arance ha ingredienti invernali, ma è fresca e colorata, per portarci, almeno col pensiero alla bella stagione che sta per arrivare. È un contorno dai sapori decisi ed insoliti, perfetta da accostare a secondi sia di carne che di pesce.



In più è piena di ingredienti salutari, scopriamo insieme le loro proprietà, per poi passare alla ricetta!

Le proprietà dei ravanelli

I ravanelli sono dei tuberi, che sia per colore che per sapore, possono essere considerati unici! Ma non il molti sanno che hanno tantissime proprietà benefiche per il nostro corpo.

Questi piccoli tuberi rossi infatti, sono poveri di calorie e carboidrati e non contengono grassi, e sono degli ottimi alleati per la dieta.

Inoltre, i ravanelli hanno una forte proprietà diuretica e sono tra gli alimenti più depurativi per il nostro organismo, andando ad eliminare le scorie che si accumulano in fegato e reni.

Le proprietà delle arance

Tutti sappiano quanto le arance facciano bene al nostro corpo! Contengono molta Vitamina C, che è un forte antiossidante e un ottimo alleato contro i malanni invernali.

Inoltre, un consumo abituale di arance favorisce la digestione, grazie alle sostanze contenute in questo frutto, che sono in gradi di stimolare la produzione di succhi gastrici.

Ma vediamo ora la ricetta della nostra insalata di arance e ravanelli!

Ingredienti

300 g di ravanelli

1 o 2 finocchi1 arancia

½ cipolla rossa

1 zucchina

Qualche noce

Olio extravergine di oliva qb

Sale e pepe qb

Procedimento

Per prima cosa lava i ravanelli sotto l’acqua corrente, elimina le radici, tagliali a rondelle e mettili in una coppa.

Fai la stessa cosa con i finocchi: riducili a listarelle e aggiungili ai ravanelli.



Lava la zucchina e tagliuzzala in modo da ottenere un effetto julienne.



Il tocco speciale sarà quello dato dall’arancia: privala della buccia, elimina la parte bianca e tagliala a pezzi abbastanza grandi. Scegli un’arancia matura, in modo tale che conferisca all’insalata di ravanelli un sapore dolce e delicato e che renda il tutto ben umido e succoso.



Adesso aggiungi mezza cipolla rossa tagliata a fettine.

Alla fine aggiungi una manciata di noci private del guscio, un pizzico di sale, un po’ di pepe e abbondante olio extravergine di oliva.



Mescola l’insalata affinché i sapori si mescolino tra loro e il gusto sia piacevole. Se hai un po’ di misticanza puoi utilizzarla per fare il letto dell’insalata.



L’insalata di ravanelli e arance è pronta per colorare la tavola e allietare il palato!