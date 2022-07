Stella Bellorno e Laura Minotto - Edizioni Gribaudo 1 di 4 - Gelati bigusto fatati



INGREDIENTI

● 150 g di mirtilli ● 2 banane molto mature ● 150 g di yogurt vegetale ai mirtilli o altro yogurt a scelta ● 1 cucchiaino di vaniglia in polvere bio ● 3 cucchiai circa di cereali soffiati ● 150 g di cioccolato bianco ● 1 cucchiaio di polvere di lamponi essiccati (facoltativo)



1 Frulla i mirtilli fino a ottenere una crema liscia e tienila da parte. Frulla lo yogurt con la vaniglia e le banane, e poi aggiungi la purea di mirtilli. Versa il composto ottenuto negli stampini e riponili nel congelatore per 6-8 ore.

2 Sciogli il cioccolato bianco a bagnomaria, immergi i gelatini per metà, decorali con i cereali soffiati e la polvere di lamponi essiccati, se ti piace. Infine riponili ancora nel congelatore per circa 15 minuti prima di servirli.



Tempo: 30 minuti



Sorbetto-stecco agli agrumi



INGREDIENTI

● 100 ml di succo di limone o di arancia o di mandarino ● la scorza grattugiata di 1 limone o di 1 arancia o di 1 mandarino ● 80 ml di acqua ● 125 ml di yogurt bianco intero (o 100 ml di panna fresca) ● 200 ml di latte ● zucchero a velo grezzo di canna



1 Lava bene uno dei limoni (in alternativa arancia o mandarino), grattugiane la scorza in una ciotolina e tieni da parte. Spremi i limoni o le arance o i mandarini necessari a ricavare 100 ml di succo ed elimina eventuali semi. In un pentolino fai bollire per 5 minuti il succo di limone con acqua e 2 cucchiai di zucchero a velo (assaggia il composto e se non è abbastanza dolce aggiungi altro zucchero), poi lascia raffreddare completamente. Con l’aiuto di una frusta a mano mescola lo sciroppo di limone con il latte, lo yogurt (o la panna fresca montata ben ferma) e la scorza di limone grattugiata, quindi riponi in congelatore nella ciotola per almeno mezz’ora. Mescola il sorbetto con la frusta e riponi in congelatore per altri 30 minuti.

1 Mescola nello stesso modo il sorbetto per altre 2 volte o finché non otterrai un composto denso e cremoso. Versalo negli stampini da ghiacciolo e aggiungi il bastoncino in legno. Lascia congelare per almeno 6-8 ore prima di gustare.



Tempo: 30 minuti



Madeleine green & pink power



INGREDIENTI

● 150 g di lamponi ● 3 kiwi maturi ● 100 g di yogurt a scelta o banane mature ● 2 cucchiai di crema di mandorle pelate o di nocciole



1 Tieni alcuni lamponi e qualche pezzetto di kiwi da parte. Frulla separatamente i lamponi e i kiwi, ciascuno con la metà dello yogurt e un cucchiaio di crema di frutta secca. In alternativa puoi sostituire lo yogurt con banane mature.

2 Versa i 2 frullati ottenuti negli stampi in silicone da madeleine e, prima di riporre in congelatore, decora i gelatini rosa con i lamponi e quelli verdi con i pezzi di kiwi inserendo infine i bastoncini da gelato. Riponi i gelatini in congelatore per almeno 6-8 ore prima di gustarli.



Tempo: 30 minuti



