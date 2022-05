Festa della mamma: 10 ricette sfiziose

C ome si festeggia la mamma? Preparando dolci, torte salate, tanti piatti per un bel picnic. Qui trovi i nostri consigli più golosi per celebrare la Festa della mamma

Quest’anno la Festa della mamma cade domenica 8 maggio. In Italia la Festa della mamma viene celebrata nella seconda domenica di maggio e non in un giorno fisso come quella del papà.

La Festa della mamma è una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo, con la quale si vuole esprimere l’amore che si nutre nei confronti delle mamme. Non potendole festeggiare tutti i giorni, questa festa diventa l’occasione per regalar loro una giornata speciale. La festa della mamma ha origini antichissime: i Greci festeggiavano la dea Rea, madre degli dei e ai tempi dei Romani esisteva il culto della maternità. La moderna festa della mamma è stata istituita negli Stati Uniti negli anni ’20 e in Italia è arrivata dopo un trentennio. Di seguito suggerimenti golosi per un giorno pieno di gioia e amore.

Come festeggiare la mamma?

Innanzitutto iniziare la giornata con un bel bacio e viziandola con una ricca colazione a letto, allietata dai suoi fiori preferiti, o anche facendolo un regalo originale. Poi la si potrà invitare a una passeggiata, a un giro in città, a una visita culturale o a passare il pomeriggio al cinema. Se si decide di organizzare un pranzo o una cena, una bella tovaglia di lino bianca darà un tocco di grande eleganza alla tavola, sulla quale non potrà mancare una composizione floreale. Delle stoviglie colorate renderanno il tutto meno serioso. Per rompere il ghiaccio servire un cocktail: sarà perfetto per brindare alla mamma!

Pasta fredda: 3 ricette per il picnic

A maggio le temperature iniziano a scaldarsi e, se il tempo lo permette, trascorrere una giornata fuori porta si può rivelare un’ottima idea. Come festeggiare la mamma? Può essere divertente organizzare un picnic in un posto che le piace con tutti i famigliari. Cosa preparare di buono e gustoso, adatto per un pranzo in mezzo al verde? Non possono mancare le paste fredde, comode da trasportare in un semplice contenitore chiuso, facili da preparare e molto indicate per la stagione calda. Particolarmente sfiziosa è la pasta fredda con carciofi e fave. Se si amano i contrasti, si può provare la pasta fredda con zucchine, limone e pecorino. Un classico è la pasta fredda con pomodoro, mozzarella e basilico.

Torte salate: 3 ricette da provare

Le torte salate sono un’ottima idea per gustare qualcosa di buono in qualsiasi situazione: un pranzo a tavola, un buffet o una merenda salata. Piaceranno senz’altro alla mamma, specialmente se preparate con i suoi ingredienti preferiti. Si possono scegliere ricette facili e veloci e, se si ha poco tempo, improvvisare giocando con quanto si ha già in casa. Di seguito qualche spunto: le mini quiche agli asparagi sono da provare in primavera; la quiche di finocchi gratinati allo zafferano sarà sicuramente apprezzata dagli amanti dei sapori delicati; il tortino di pollo è appetitoso, pur essendo leggero.

Quali dolci realizzare? 3 consigli golosi

Non si può festeggiare la mamma senza i dolci! Suggeriamo qualche ricetta facile, che potrà essere realizzata con successo anche da chi non è molto esperto in cucina. Dato il periodo primaverile si punterà su dolci freschi a base di frutta. La prima proposta è un tiramisù alle fragole, pronto in soli 20 minuti. La crostata di frutta porterà una ventata di colore in tavola e, se sarà a forma di cuore, la mamma la gradirà ancora di più. Freschi e piacevole saranno i semifreddi ai vari gusti.