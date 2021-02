I l segreto di un perfetto cappuccino è la schiuma di latte che deve essere soffice e montata alla perfezione: tra macchine professionali e fruste elettriche ad hoc, ecco tutto quello che ti serve per farlo a casa

Cappuccino fatto in casa: cosa serve

Ci hai provato e riprovato ma il cappuccino come al bar, a casa non ti riesce mai? Forse ti manca l'attrezzatura giusta.

Conosciuto ormai come una delle bevande Made in Italy per eccellenza, il cappuccino, al pari del caffè, è amatissimo sia a colazione che per una pausa durante la giornata. Per farlo bastano pochissimi ingredienti ma il segreto sta tutto nella schiuma di latte che deve essere compatta e super soffice. Come fare? Ecco qualche dritta utile.

Quali accessori usare per il cappuccino fatto in casa

Prima regola per fare un cappuccino come al bar, sono le dosi.

Per farlo servono:

una tazzina di caffè;

125 ml di latte , meglio se intero , perché la schiuma si monta più facilmente e resiste più a lungo;

, meglio se , perché la schiuma si monta più facilmente e resiste più a lungo; zucchero a piacere e, se ti piace, la classica spolverata di cacao finale.

Per realizzare la schiuma densa e super soffice, tipica del cappuccino, puoi utilizzare invece diversi strumenti:

Macchina per caffè con erogatore di vapore

Montalatte

Fruste elettriche

Vediamoli nel dettaglio.

Una macchina per caffè e cappuccino

Se vuoi una soluzione versatile e pratica, punta su una macchina per caffè espresso e cappuccino dotata di erogatore del vapore. Le regole da seguire per una schiuma perfetta sono poche: devi solo ricordarti di far uscire l’acqua dall’erogatore prima di utilizzarlo, per evitare l’effetto acquoso, e di tenere la lancia del vapore in obliquo e mai perpendicolare rispetto al recipiente del latte. In alternativa, punta su macchine dotate di sistemi ancora più semplici. Noi ne abbiamo scovate alcune!

De'Longhi EC 201

La macchina di De' Longhi è perfetta per chi ama il cappuccino perché permette di miscelare manualmente vapore e latte così da creare la densità ottimale della schiuma. Inoltre puoi fare il caffè sia con la polvere che con le classiche cialde.

De'Longhi Nespresso Lattissima Touch

Per cappuccino e latte macchiato a prova di bar, anche questo modello De'Longhi può fare al caso tuo. Il suo segreto? Il sistema brevettato Automatic Cappuccino. Con 6 ricette in un unico pulsante, Lattissima Touch offre un’eccezionale praticità e dopo l'utilizzo, il contenitore del latte si può riporre anche in frigo.

Nespresso Inissia & Aeroccino

Sapevi che anche con la classica e super compatta macchina Nespresso puoi preparare cappuccini da bar? Basta abbinare il pratico Aeroccino, ovvero il sistema automatico che permette di preparare una schiuma di latte morbida e cremosa, sia calda che fredda, con estrema facilità.

Il montalatte per il cappuccino fatto in casa

Se invece hai già una macchina per il caffè e desideri un accessorio ah hoc per fare la schiuma del cappuccino a casa, punta sul montalatte. Puoi sceglierlo in versione elettrica, super facile e pratico, ma anche in versione manuale. Ricordati solo che il latte intero va versato a freddo prima di essere montato.

Montalatte elettrico NWOUIIAY

Tra i montalatte elettrici questo modello è uno dei più apprezzati. Puoi usarlo sia per scaldare il latte che per preparare la schiuma del cappuccino. Rapido e silenzioso, ti basta premere solo 2 pulsanti per scaldare il latte e formare la schiuma in un solo minuto. Inoltre, il rivestimento antiaderente assicura che il latte resti puro e senza residui.

Montalatte vintage Ariete

Pratico ma anche esteticamente accattivante è il montalatte vintage di Ariete. Puoi utilizzarlo per preparare il cappuccino ma anche caffè shakerato, frappè o semplice crema di latte. La frusta può montare fino a 140ml di latte e il beccuccio è ideale per versare facilmente il contenuto.

Bialetti Tutto Crema Schiumalatte

Preferisci un montalatte manuale? Quello di Bialetti ti permette di ottenere in modo semplice una soffice crema di latte: il coperchio è infatti dotato di una frusta a doppio disco brevettata per montare la crema. Il corpo in alluminio verniciato, inoltre, resiste alle alte temperature, mentre il rivestimento interno antiaderente si pulisce facilmente.

Le fruste elettriche

Infine, ancora più economiche ma comunque funzionali, sono le mini fruste elettriche o frullini per il latte: facili da utilizzare, funzionano semplicemente come un frullatore a immersione, permettendoti di ricreare la classica schiuma del cappuccino in poche mosse.

Frullino Montalatte Simpletaste

Super economico ma altrettanto pratico è il frullino in acciaio inossidabile con impugnatura leggera in plastica. Montare il latte è semplicissimo grazie al sistema one touch. Dotato di due semplici pile, puoi usarlo anche per drink speciali o per frullare altri alimenti come tuorli d’uovo e salse.

Come capire se la schiuma è degna di un cappuccino del bar? Dopo aver versato lo zucchero, osserva la superficie: se la schiuma si ricompatta subito, vuol dire che ce l'hai fatta.

