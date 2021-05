Scopri i modelli migliori, prezzi e le cose da sapere prima dell'acquisto

G uida all'acquisto del robot da cucina: scopri tutto quello che c'è da sapere prima dell'acquisto, i modelli migliori e i prezzi

Grazie ai robot da cucina il lavoro di chi deve preparare i pasti per una intera famiglia o in generale di chi cucina molto spesso si è decisamente semplificato. Questo tipo di elettrodomestico è in grado di compiere numerose operazioni in poco tempo. La maggior parte dei modelli è in grado di:

impastare

frullare

sminuzzare

centrifugare

I modelli di alta fascia (e quindi più costosi) possono anche cuocere i cibi.

Migliori robot da cucina: i più venduti 2021

Se vuoi farti velocemente un'idea dai un'occhiata alla classifica dei robot da cucina più venduti su Amazon in questo momento:

Robot da cucina con frullatore Kenwood

MultiPro Classic Food Processor di Kenwood è un elettrodomestico davvero completo, multiaccessoriato, e comprende anche frullatore e minipimer. Insommaa un pacchetto decisamente completo, per un rapporto qualità prezzo decisamente buono. Ecco in sintesi tutto quello che puoi fare con questo robot da cucina:

Frullatore

Tritatutto

Frullatore a immersione (minipimer compreso nel pack)

Frusta per montare e impastare

Il motore è da 1000 Watt, ha 8 velocità, in più la bowl è super capienti (3 litri) per chi deve maneggiare grandi quantià di cibo.

Robot da cucina Moulinex

Rimaniamo nella fascia dei robot da cucina più accessibili e basici, ma comunque super versatili. Moulinex Double Force ha dalla sua tantissimi accessori diversi che permettono di: frullare, sminuzzare, grattugiare, affettare, tritare, impastare, frullare e molto altro ancora. Inclusi nel pack altri accessori utili: una spatola, una ciotola, un mini tritatore e un bicchiere dosatore.

Il motore è da 1000 Watt e le sue dimensioni sono super compatte.

Robot da cucina Bosch Multifunzione

Particolarmente completo il Robot da cucina Bosch multifunzione si posizione in una fascia di prezzo media, ma è dotato di una grande quantità di accessori: bicchiere frullatore, disco per patatine fritte, disco grattugia, affetta grosso, fine, gancio per impastare, disco per affettare spesso e fine, pestello, misuratore universale, minitritatutto, spremiagrumi, che permettono di utilizzare ben 50 funzioni diverse.

In più è dotato di un sistema di Smart Detection, che imposta in automatico la giusta velocità di funzionamento per ogni accessorio. Il motore è da 1250 Watt, ma è disponibile anche in una versione meno potente da 800 W

KitchenAid Professional



KitchenAid è un robot da cucina che non ha bisogno di presentazioni: oltre che per le prestazioni si contraddistingue per l'estetica vintage curatissimaa, dai tipici colori squillanti. Si tratta di un elettrodomestico di alta fascia, ma l'investimento vale la pena. Tutti gli accessori sono in acciaio inox. Nella confezione sono compresi ciotola da 6,9 litri, coperchio antispruzzo, frusta ellitica a 11 fili frusta piatta e gancio impastatore, tutti lavabili in lavastoviglie.

Dalla pasta fresca per focaccia e pizza ai dolci o la panna montata, questa macchina dal design classico e intramontabile ti darà una mano per tutto ciò che riguarda gli impasti.

Dalle ricette dolci, quali meringhe e pan di spagna, alla pasta fresca da usare per tortelloni e tagliatelle, l'impastatrice si rivela un attrezzo davvero utile in cucina, che ti consentirà di realizzare tante ricette in poco temp e pochissima fatica. Anche fare il pane in casa finalmente sarà questione di un attimo.

Attenzione, l'impastatrice non è un robot da cucina. A differenza del robot da cucina, che assolve diverse funzioni, di solito l'impastatrice segue una logica mono-funzione. Tuttavia, può risultare di grande aiuto se cerchi di ridurre il tempo, per esempio nel caso di impasti e pasta fresca.

