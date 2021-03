Scopri quali sono i cibi più ricchi di potassio, per fare il pieno in modo naturale di questo prezioso minerale

Perché il potassio è importante

Il potassio è un minerale essenziale per la salute del nostro organismo per questi motivi:

i suoi ioni sono indispensabili per il funzionamento della trasmissione nervosa

un’equilibrata concentrazione di potassio nel sangue assicura alle cellule il giusto approvvigionamento di sostanze nutritive e favorisce l’eliminazione di sostanze nocive.

Una carenza di potassio, al contrario, può provocare:

disturbi cardiaci ,

, debolezza e diminuzione del tono muscolare,

crampi ,

, stanchezza,

stitichezza,

disidratazione cellulare e formazione di edemi.

È molto facile osservarla nel periodo estivo, soprattutto negli sportivi, nei soggetti anziani e nei bambini.

La dose dietetica consigliata per il potassio è di 3.900 mg/die sia per gli adulti che per i bambini tra i 10 e i 18 anni. Per età inferiori si passa da dosi di 1.000 mg/die (fascia 1-2 anni) a dosi di 1.600 mg/die (fascia 6-9 anni).

L’unica fonte di potassio per il nostro organismo è la dieta ecco perché, per assumerne a sufficienza, è importante scegliere gli alimenti giusti.

Scopriamo quindi quali sono quelli più ricchi di tale minerale.

1. Fagioli bianchi

I fagioli bianchi possono essere considerati tra i legumi più ricchi di potassio. 100 grammi di fagioli bianchi lessati in acqua e senza sale forniscono al nostro organismo 561 milligrammi di potassio, corrispondente a circa il 16% della dose giornaliera raccomandata di tale minerale.

2. Albicocche disidratate

Le albicocche disidratate, che possono essere ottenute anche in maniera casalinga avvalendosi dell'essiccazione al sole, contengono ben 1260 milligrammi di potassio per ogni 100 grammi.

Usale a colazione, ti daranno una carica energetica e ti riforniranno di minerali preziosi.

100 grammi di spinaci crudi contengono 558 milligrammi di potassio. Per quanto riguarda gli spinaci cotti, invece, la quantità di potassio scende a 466 milligrammi, considerando la quota che si perde nell'acqua di cottura.

Un insalata di spinaci crudi, arricchita con della frutta secca o dei semi oleaginosi, come contorno del pranzo o della cena, arrichirà la tua dieta di potassio e di acidi grassi essenziali.

4. Patate

A differenza degli spinaci, le patate possono essere consumate solamente cotte. Per poter approfittare a pieno del loro contenuto di potassio, sarebbe bene scegliere patate biologiche da consumare con la buccia. 100 grammi di patate cotte al forno con la buccia contengono 535 milligrammi di potassio.

Contengono però anche tanto selenio, molto importante per la funzionalità della tiroide.

Particolarmente ricco di potassio, l'avocado, che può essere consumato al naturale oppure all'interno di frullati e di salse per condire, contiene 485 mg di potassio per ogni 100 grammi di frutto.

6. Zucchine

100 grammi di zucchine contengono 264 milligrammi di potassio.

7. Funghi

I funghi, specie quelli bianchi, presentano un contenuto pari a 396 milligrammi di potassio ogni 100 grammi di alimento.

Le banane sono probabilmente il primo frutto che viene richiamato dalla nostra mente nel momento in cui pensiamo al potassio. È bene dunque sapere che 100 grammi di banana contengono 385 milligrammi di potassio.

Super food come la frutta disidratata o la frutta secca, può essere considerata oggi una valida alternativa alla classica banana, tanto amata dai più sportivi.

9. Uvetta essiccata

Un altro prezioso frutto essiccato è rappresentato dall'uvetta. 100 grammi di uvetta essiccata contengono infatti ben 864 milligrammi di potassio. L'uvetta può esserne dunque considerata un'ottima fonte e può essere reperita facilmente.

Aggiungila allo Yogurt, durante la colazione o nello spuntino mattutino, così da ottenere un pasto gustoso e nutritivo.

Tra la frutta a guscio più ricca di potassio troviamo le mandorle dolci, che ne presentano un contenuto di 780 milligrammi ogni 100 grammi.

Il consumo giornaliero di frutta secca, nelle opportune quantità, ti permetterà di preservare lo stato di salute cardiovascolare, mantenendo alto il consumo giornaliero di potassio.