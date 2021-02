A l novero delle alghe commestibili l’alga klamath è forse la meno celebre, ma non teme rivali sotto il profilo nutrizionale: è antiossidante, proteica e persino dimagrante. Scopriamo tutti i benefici e i possibili usi.

Alga Klamath

L'alga klamath è un unicum tra le alghe commestibili. Prima di tutto, a differenza delle più famose alghe di origine orientale come la wakame, la kombu, e la nori, non è un'alga di mare ma un'alga lacustre che cresce spontaneamente, e viene raccolta, nell'omonimo lago in Oregon.

La seconda particolarità dell'alga klamath ha anche fare con le sue proprietà: è un vero superfood. E possiamo affermarlo senza mezzi termini dal momento che l'alga klamath è stata, per moltissimo tempo, una forma di nutrimento fondamentale per le popolazioni del luogo. Oggi torna alla ribalta come moderno elisir della salute dai tanti benefici e dalle controindicazioni quasi inesistenti.

Proprietà

Questo micronutriente di colore verde intenso è un concentrato di proprietà nutrizionali positive. Sono molti gli aspetti dell'alga klamath dei quali prendere subito nota, a cominciare dall'alta percentuale di proteine. Vegetariani e vegani, siete avvisati!

Fornisce proteine biodisponibili: l'alga klamath fornisce proteine tra il 59 e il 65 % del suo peso una volta essiccata. A differenza di quanto avviene con altre fonti di proteine vegetali, le alghe klamath contengono tutti gli amminoacidi essenziali che vengono velocemente convertiti in proteine assimilabili.

l'alga klamath fornisce proteine tra il 59 e il 65 % del suo peso una volta essiccata. A differenza di quanto avviene con altre fonti di proteine vegetali, le alghe klamath contengono tutti gli amminoacidi essenziali che vengono velocemente convertiti in proteine assimilabili. Apporta tanta vitamina b12: abbonda in vitamine C, K ma soprattutto del gruppo B. In testa la preziosa vitamina b12, indispensabile per la salute del sistema nervoso e il metabolismo delle proteine, spesso carente nelle diete vegetariane e vegane.

abbonda in vitamine C, K ma soprattutto del gruppo B. In testa la preziosa vitamina b12, indispensabile per la salute del sistema nervoso e il metabolismo delle proteine, spesso carente nelle diete vegetariane e vegane. È fonte di acidi grassi: omega 3 e omega 6 sono presenti in quantità utile a proteggere dall'invecchiamento e contrastare lo sviluppo di di malattie cardiovascolari.

omega 3 e omega 6 sono presenti in quantità utile a proteggere dall'invecchiamento e contrastare lo sviluppo di di malattie cardiovascolari. È ricca di sali minerali: l'alga klamath fornisce molto potassio e, a seguire, calcio, fosforo, magnesio, sodio e ferro.

l'alga klamath fornisce molto potassio e, a seguire, calcio, fosforo, magnesio, sodio e ferro. Ha poche calorie: 100 grammi di alga klamath fresca apportano 280 kcal. Anche per questo viene suggerita come integratore nelle diete dimagranti. Non fa ingrassare, anzi, potrebbe aiutare a dimagrire.

Benefici e controindicazioni

Perché dovresti pensare di aggiungere l’alga klamath alla lista dei superfood che collezioni in dispensa? Partiamo con la funzione dimagrante: oltre ad essere poco calorica, combatte la fame nervosa, agisce positivamente sul metabolismo di grassi e zuccheri, e favorisce il drenaggio dei liquidi. Inoltre funziona da boost energetico e ti aiuta a rimanere attiva anche durante le giornate più fiacche. Sembra che agisca anche sull'umore riducendo ansia, stress e depressione.

Quest'alga ti fa bella anche per un altro paio di motivi: svolge un'azione tonica e stimola le difese immunitarie, oltre ad essere un potente antiossidante che contrasta l'invecchiamento cutaneo e cellulare.

Ultimo ma non ultimo, quest'alga ti aiuta a fare detox ed espellere metalli pesanti e altre sostanze chimiche potenzialmente cancerogene assimilate dall’ambiente esterno.

Esistono delle controindicazioni all'uso dell'alga klamath? Sì, l'assunzione è sconsigliata nei casi di ipertiroidismo, poiché l'alga contiene un'alta percentuale di iodio, e alle persone affette da malattie autoimmuni per via dell'effetto sul sistema immunitario.

Dove trovare l'alga klamath e come si usa

L'alga klamath si acquista prevalentemente essiccata, in polvere o in pastiglia, come integratore alimentare. Non è molto popolare in cucina, ma la polvere può essere aggiunta a frullati ed estratti; usata come condimento per zuppe, minestre e contorni; oppure integrata negli impasti lievitati di pane e focaccia. Nella versione in pastiglia si assume per bocca, con un bicchiere d'acqua.

Il superfood di lago si trova facilmente in negozi del biologico, erboristerie e online. Prima di cedere al fascino benefico dell'alga , però, leggi con attenzione le indicazioni di dosaggio. In generale, meglio non superare i 3 grammi al giorno.