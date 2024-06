Le albicocche sono un frutto tipico dell’estate, e noi ti spieghiamo perché non si butta via niente!

Leggi anche Albicocca, come usarla per la cura di pelle e capelli

Albicocche fresche o conservate

Ben mature sono di colore giallo arancio con lievi sfumature rosse. Consumale entro pochi giorni dall’acquisto perché sono deperibili. Proprio per questo motivo, vengono conservate o trattate in molti modi: essiccate, sciroppate o trasformate in succhi, confetture e gelatine.

I noccioli? Non Gettarli

Per toglierli, tagliale lungo il loro solco naturale con un coltellino e, facendo leva, aprile. Con la punta del coltello stacca i noccioli. Non buttarli, ma schiacciali con un batticarne e mettili per 2 mesi in un vaso a chiusura ermetica con 1/2 litro di grappa. Filtra e aggiungi lo sciroppo (3 dl di acqua scaldata e 100 g di zucchero). Filtra ancora, aspetta 2 mesi e servilo.

Dolci con le albicocche

Per la loro morbida consistenza sono un frutto che non può mancare in macedonie, crostate o clafoutis. Frullate, diventano l’ingrediente base per bibite dissetanti, gelati o sorbetti.

Salate

Si accompagnano bene con arrosti di agnello e di maiale. Prova a mettere un cucchiaino di formaggio caprino al posto del nocciolo, avvolgile con una fettina di speck e cuocile sotto il grill del forno per 2-3 minuti.