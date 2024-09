Quando si organizza una cena si pensa sempre a tutto: come creare la perfetta mise en place, l’organizzazione del menu, il vino da servire. Ma quando è ora di mangiare la frutta, ecco la domanda fatidica a cui molti non hanno precedentemente pensato: come servire la frutta in modo creativo? Quanto sarebbe bello fare qualcosa di speciale per stupire i propri ospiti? In seguito, troverete alcune idee per la tua tavola.

Leggi anche Come fare un centrotavola con delle vecchie bottiglie in vetro

Come servire la frutta in modo originale

La frutta rappresenta da generazioni un dessert prelibato senza conseguenze per la linea, il fine pasto davvero ideale in ogni occasione e valido da utilizzare in ogni momento dell’anno, non solamente durante il periodo estivo. Quando arriva in tavola la frutta fresca, è un momento delizioso per il palato. Ma occorre che lo sia anche per gli occhi. Perché, soprattutto a tavola, anche l’estetica vuole la sua parte. In questa guida vogliamo dunque illustrarvi come servire nel migliore dei modi la frutta in tavola. Vediamo qualche soluzione che renderà davvero felici tutti i vostri ospiti.

Come servire la frutta in modo originale: anguria che passione!

Il frutto che va per la maggiore in estate è sicuramente l’anguria.

Succosa e rinfrescante non manca mai di allietare le merende estive di grandi e piccini, ma alle volte servirla può essere complicato, mangiarla ancora di più, specialmente per i più piccoli. Basta veramente poco; tagliate una fetta e togliete la parte rossa, escludendo la buccia e il bianco dell’anguria, dividete il ricavato a cubetti. Adesso potete procedere a servire in piccole vaschette da macedonia, così che anche i più piccoli potranno gustare la fetta di anguria con comodità. In alternativa potreste utilizzare uno scovolino per ottenere delle piccole sfere al posto dei cubetti, questo divertirà ancora di più i vostri bambini. Sempre con l’anguria potrete preparare succhi freschi, sorbetti e gelati. Pochi semplici passaggi e il gioco è fatto, i bambini saranno entusiasti e voi saprete di aver preparato una merenda sana adatta alla stagione.

Come servire la frutta in modo originale: pesche alla piastra con gelato

Se avete voglia di preparare un dolce sfizioso utilizzando la frutta, ecco che l’idea delle pesche cotte alla piastra potrebbe essere quella che fa al caso vostro. Per quattro persone potete prendere due pesche mature (meglio se utilizzate le pesche noci) andranno divise a metà e dovrete togliete il nocciolo interno, poi adagiate le quattro metà su una piastra ben calda dalla parte tagliata e fate cuocere per un paio di minuti in modo che si caramellino, servite con accanto due palline di gelato alla crema e una spolverata di zucchero di canna.

Come servire la frutta in modo originale: pere, noci e miele

Non si tratta di un fine pasto, ma è comunque un modo insolito per presentare la frutta a tavola. Se avete deciso di preparare un’insalata diversa dal solito, potete renderla veramente gustosa aggiungendo alla lattuga delle pere tagliate a fettine sottili, dei ghingheri di noci e dei cubetti di formaggio stagionato. Ora sarà sufficiente condire con olio, sale e pepe e per finire basterà completare con un filo di miele meglio se di acacia.

Sentirete che gusto unico la vostra insalata.

In alternativa alla pera, potete utilizzare la mela o il pompelmo.

Spiedini di frutta per un gustoso aperitivo

Se avete della frutta fresca di stagione, ad esempio il cocomero, e non volete servire ai vostri ospiti le classiche fette appoggiate sul vassoio, potreste optare per degli spiedini. Non dovrete impegnarvi molto, ma il risultato sarà davvero carino. Prendete quindi degli stecchi per spiedini, tagliate l’anguria a pezzetti dalla forma quadrata e fate lo stesso con la feta. Si tratta di un formaggio greco molto salato che a contrasto con l’anguria darà quella sapidità da leccarsi i baffi. Potete accompagnare gli spiedini con dell’affettato, delle olive e un calice di vino, soprattutto se è l’ora dell’happy hour.

Fonduta di cioccolato per accompagnare la frutta

Un modo per servire la frutta in modo creativo e per stupire gli ospiti o la vostra dolce metà è quello di tagliarla a piccoli pezzetti e disporla su un vassoio; al centro del vassoio preparate una fonduta di cioccolato su cui gli invitati potranno inzuppare la frutta. Questo metodo è ottimo con delle fragole o con la banana, perché il cioccolato si abbina perfettamente con questo tipo di frutta. Assicuratevi di curare bene l’estetica e, senza dubbio, farete un figurone.

Leggi anche Come riutilizzare gli scarti di frutta e verdura

Frutta natalizia

Avete mai sentito parlare della frutta brinata? Forse no, perché non è una tecnica molto utilizzata comunemente. Si tratta della frutta che è stata immersa in un albume d’uovo precedentemente montato a neve. Una volta fatto ciò vi basterà aggiungere alla frutta dello zucchero semolato e il risultato che otterrete sarà una proposta creativa e raffinata per servire la frutta agli ospiti. Questo metodo è utilizzato soprattutto nei mesi invernali, perché il risultato ricorda le feste natalizie.

Frutta sciroppata

Un altro metodo per servire la frutta in modo creativo è sciropparla e servirla come dessert. Per la frutta sciroppata puoi utilizzare delle pesche o delle albicocche e disporle in una coppetta monoporzione. Per completare il dessert aggiungi della granella di pistacchio o un po’ di zenzero grattugiato.

Presentare la frutta all’interno di una coppa d’acqua

Innanzitutto vanno portate a termine alcune operazioni preliminari, che sono tuttavia di fondamentale importanza ai fini di presentare nel giusto modo la frutta in tavola. A tal proposito, prima di servire la frutta, lavatela con cura e asciugatela con della carta assorbente. Svolgendo al meglio questa azione (importante di certo anche da un punto di vista igienico) riuscirete a lucidare le bucce e presenterete nel modo migliore i frutti interi. Assicuratevi poi che tutti i vostri invitati dispongano di un piattino da frutta e siano anche provvisti di apposite posate per tagliarla. Una buona idea è quella di presentare in tavola la frutta all’interno di una coppa d’acqua, oppure tagliata a fette, costruendo dunque delle composizioni variopinte e colorate che di certo stupiranno (e non poco) tutti i commensali.

Realizzare una composizione di frutta fresca

Un’altra idea che vi proponiamo è quella di presentare in tavola una composizione di frutta. Sarà questa una soluzione che vi permetterà di produrre un’esplosione di colori davvero eccezionale alla vista. Inoltre, sarà un modo pratico di servire la frutta fresca in tavola, soprattutto se fra i vostri commensali ci dovessero essere dei bambini. Va detto che gli agrumi si prestano molto bene a questa soluzione. A questo punto vi chiederete come occorrerà procedere.

È tutto molto semplice: sbucciate delle clementine e riponete gli spicchi in un piatto, tagliate delle arance, dei lime e dei kiwi in tante piccole fette sottili: tale composizione, da collocare al centro della tavola, dal gusto un po’ acidulo, è l’ideale per “sgrassare” il palato dopo un pasto piuttosto abbondante e carico di sapori forti. Una bella idea è quella di aggiungere, per soddisfare ancor di più la gola, un topping di mandorle tostate e sbriciolate, bagnate da una piccola quantità di cognac. Davvero un modo molto scenografico di presentare la frutta in tavola.