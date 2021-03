F reschissime e pratiche: le zuppe DimmidiSì sono pronte a completare il tuo menu con genuinità e gusto

La frenesia, i tanti impegni e il poco tempo per fare la spesa e cucinare non aiutano quando si tratta di creare un'alimentazione equilibrata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di consumare cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, invitando a consumare vegetali almeno durante i due pasti principali.

Ma a volte anche cucinare un piccolo contorno di broccoli al vapore può sembrare un'impresa titanica, soprattutto quando bisogna pensare anche ai bambini e ai loro capricci. A questo problema DimmidiSì ha una soluzione, che unisce bontà e praticità: le sue zuppe. Fresche, preparate con ingredienti genuini, sono già pronte da gustare, per scaldarle bastano tre minuti.

Genuine prima di tutto

La genuinità delle Zuppe DimmidiSì si vede anche dalla lista ingredienti molto corta!

Le zuppe DimmidiSì sono buone come fatte in casa perché preparate secondo la tradizione della cucina italiana. Il sapore genuino è dato dalla bontà dei singoli ingredienti nonché dalla modalità di preparazione. Vengono impiegate verdure fresche, selezionate, mondate e lavate, legumi secchi reidratati in acqua durante la notte. Terminata la cottura in pentolone, le zuppe vengono rapidamente confezionate e raffreddate.

Oltre a essere completamente vegetali (e quindi perfette se sei vegetariano), non contengono glutammato o conservanti. Le ricette con la pasta sono perfette per quei momenti in cui hai più bisogno di comfort-food. La Pasta e Fagioli, Pasta e Ceci o la Zuppa Ligure ti aiuteranno a portare in tavola dei primi piatti che sono fonti di proteine.

Che zuppa vuoi oggi?

Il grande vantaggio delle zuppe DimmidiSì è la vasta scelta. Puoi mangiarne una diversa a pranzo e a cena per una settimana! Si va dalle ricette più tradizionali come la Zuppa alla Toscana preparata con ben 12 ingredienti tra legumi, cereali e verdure, a gusti più esotici come le Zuppe fresche Gusto d'Oriente.

La voglia di Asia può assalire nei momenti più strani e con le zuppe DimmidiSì la risposta può essere direttamente in frigorifero: la zuppa Tokyo, un Ramen, una tipica zuppa giapponese in cui il brodo lega armoniosamente gli ingredienti, tra cui funghi shiitake e le alghe wakame, i germogli di fagiolo e la salsa di soia tamari; la zuppa Mumbai, ispirata ad una ricetta tradizionale del centro e del sud dell’India, è una zuppa di ceci speziata, leggermente dolce e cremosa grazie al latte di cocco; la zuppa Bangkok, una zuppa tailandese con pollo e soia edamame, lenticchie rosse e spezie. La piccantezza del curry e l’acidità del lime le donano un gusto intrigante dai sapori contrastanti.

Parola d'ordine: sostenibilità

Un “ingrediente importante” delle zuppe DimmidiSì è l'attenzione alla sostenibilità. L'obiettivo de La Linera Verde, l’azienda bresciana che le produce è da sempre quello di "fare bene" facendo scelte responsabili lungo tutta la filiera produttiva.

Ma la sostenibilità è scritta anche nel packaging. Le confezioni delle zuppe DimmidiSì sono interamente riciclabili. Il cartoncino che riveste la confezione è già fatto per il 90 per cento di carta riciclata e composto da materia prima gestita in modo responsabile. Anche la pellicola che ricopre la ciotola e mantiene la freschezza delle zuppa è riciclabile.

Riutilizza la tua ciotola!

La ciotola delle zuppe DimmidiSì sono riutilizzabili e collezionabili! Sulla ciotola troverai simpatici disegni diversi dedicati ai vari periodi dell’anno. Sono contenitori perfetti per coltivare le piante aromatiche, per dar da bere o da mangiare al nostro amico a quattro zampe, per contenere oggetti sparsi per la casa e tenerli in ordine, per servire granite o insalate e persino per rendere speciale un momento di relax. Infatti, puoi riempirle d'acqua e metterci dentro due candele e qualche petalo di rosa. Potrai così portare anche in tavola un'atmosfera unica: luci soffuse e una zuppa calda che scalda il cuore.