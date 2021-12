I l cesto natalizio è un piccolo presente che, oltre a essere decisamente utile, viene sempre apprezzato da tutti. Ma con cosa creare il cesto perfetto? Ti aiutiamo noi.

Come fare un cesto natalizio

I regali home made e i regali gastronomici sono sempre i più apprezzati, anche quando si parla di cesti di Natale. Questi doni, perfetti anche per le situazioni più formali o dove non si sa mai cosa regalare, sono ancor più belli quando vengono realizzati home made scegliendo personalmente tutte le parti.

Dal cesto all’incarto passando per dolci e leccornie, ma non solo, che proprio non possono mancare. Indecisa su cosa inserire e da dove iniziare? Abbiamo realizzato una guida ad hoc per aiutarti passo passo per creare il cesto perfetto per augurare buon Natale 2021 ai tuoi cari. Su Donnamoderna.com trovi anche la guida dedicata alle idee su cosa mettere dentro i cesti:

Il cesto

Partiamo dalle basi, per realizzare un cesto natalizio gastronomico è bene scegliere, per prima cosa, il contenitore che andrà ad accogliere i prodotti selezionati. Materiali, forme e dimensioni sono diverse e non sono solo più legate al caro e vecchio cesto di vimini.

Se ami i grandi classici, il cesto natalizio gastronomico deve essere in vimini e di forma rettangolare, tonda o ovale. Perché non con manico tondo e molto profondo? Un'idea alternativa ma che richiama vecchi sapori.

Stai pensando a un cesto davvero speciale? Puoi scegliere, allora, un cestino da pic nic, ancor meglio se già corredato di tutti gli elementi per una scampagnata, a cui aggiungere leccornie locali e non. Un regalo indimenticabile.

Cerchi una soluzione green? Puoi optare per i cesti in legno, che ricordano le vecchie casse di vino e, una volta svuotati, potranno essere riusati a piacimento.

Decorazioni per il cesto natalizio

Una volta scelto il cesto bisogna procurarsi anche tutte le decorazioni per abbellirlo e trasformarlo in un regalo di Natale di tutto rispetto.

Primo elemento da procurarsi: sicuramente i fogli trasparenti per incartare il cesto: eleganti, belli da vedere, e allo stesso tempo mettono in mostra perfetta il contenuto del cesto.

Altro accessorio fondamentale : la finta paglia di carta che si usa non solo per decorare, ma anche per riempire le parti vuote del cesto e creare un effetto esteticamente più ricco:

E per finire diamo il tocco natalizio: puoi chiudere il pacco utilizzando i classici nastri o coccarde da regalo, oppure aggiungere qualche piccola decoraazione natalizia come queste:

Cosa mettere nel cesto natalizio

Gli elementi perfetti per realizzare un cesto natalizio devono essere pochi ma ben studiati. Dolci e non solo che portano, in men che non si dica, tutta l’atmosfera natalizia.

Un grande classico che non annoia mai: il panettone. Per un cesto indimenticabile meglio optare per la versione firmata da Sal De Riso e arricchito da frutti rossi gustosi.

La sfida tra pandoro e panettone è eterna, ma per non far torto a nessuno meglio aggiungere anche un pandoro artigianale nel cesto natalizio.

Stappare è d’obbligo a Natale e, per farlo, è bene scegliere una bottiglia di bollicine che lasci tutti senza parole.

Una dolcezza che non deve mancare sulle tavole delle fresche, per arricchire o chiudere un pasto: le confetture per carni e formaggi sono un piccolo cadeau da mettere assolutamente nel cesto di Natale.

Da spalmare sui crostini, da aggiungere al sugo o per arricchire le pietanze più gustose. L' Orco Chef Box - Cofanetto Degustazione Pic-Nic è la scelta perfetta per gustare le migliori specialità: dalla maionese fino alla Pasta di Acciugh e la Pasta di Capperi di Pantelleria una vera esperienza tra i sapori del mediterraneo.

Chi dice Natale dice torrone, meglio sceglierlo in versione mini direttamente dalla Sicilia e in una confezione dal design tradizionale.

Una tisana dopo i pasti infiniti delle feste non ce la toglie nessuno, allora perché non aggiungere una selezione nel cesto natalizio? Da aprire in compagnia permetterà ad ognuno di scegliere una miscela differente.

Lenticchie, cotechino, frutta secca: gli indispensabili in un cesto natalizio sono davvero tantissimi. Qui ne trovi una selezione dei best of.

I cesti natalizi da regalare

Poco tempo e poca manualità? Non è un problema, non è obbligatorio realizzare un cesto natalizio gastronomico fai da te. Sul mercato, infatti, esistono già tantissime soluzioni già pronte che possono ricoprire il gusto di tantissime persone.

Il cesto di Natale di Regalidea è un mix di dolce e salto. All'interno di un contenitore in tessuto decorato si trovano diverse leccornie come il panettone classico, un salame nostrano, l'immancabile cotechino fino al cioccolato e al vino da gustare durante le feste.

Chi ama i prodotti del Belpaese non può rinunciare il cesto gastronomico di Eataly, un'idea regalo per avere sempre la dispensa ricca di prodotti per ogni evenienza. Ben 8 prodotti rappresentativi del territorio e prodotti con ingredienti di alta qualità.

Inoltre acquistando questa confezione, Eataly donerà l’equivalente di un pasto nutriente che il World Food Programme a sostegno dei bambini delle scuole più povere del mondo.

I salumi sono uno dei fuori all'occhiello del Made in Italy e questo cesto racchiude i migliori prodotti artigianali. All'interno di un elegante scatola riutilizzabile così composta: Salami tipici Umbri a trancio Spadino piccante o stagionato, salame del Norcino, Guanciale stagionato, Lombetto Umbro, salsiccette secche stagionate, Olio Azienda Agricola Pelagrilli Umbra, bottiglia Nispero Cantine Adanti, Trancio pecorino stagionato in fossa Umbro.

I dolci di Natale sono tra i più attesi dell’anno e, per questo, chi riceverà un cesto natalizio a tema non potrà che esserne super felice.

Qui una selezione dei migliori cesti di Natale dedicati a chi ama il buon cibo.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.